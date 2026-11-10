Cenate Sotto premia Giosuè Berbenni, una vita al servizio della comunità: “La parola chiave è fiducia”

Cenate Sotto. Ci sono riconoscimenti che vanno oltre il valore di una targa e diventano il segno di un legame costruito nel tempo, attraverso l’impegno e la vicinanza alle persone. È il caso della cittadinanza benemerita conferita dal Comune di Cenate Sotto al professor Giosuè Berbenni, già sindaco del paese, fondatore e presidente della Pro Loco, ma soprattutto studioso e instancabile custode della memoria storica del territorio.

La benemerenza, formalizzata il 7 novembre, rappresenta per Berbenni una soddisfazione particolare, soprattutto perché arriva proprio dal territorio al quale ha dedicato tanti anni della propria vita. “Quello che mi ha dato più soddisfazione è il fatto che questo riconoscimento sia legato al territorio e alla realtà delle persone”, racconta.

Il suo rapporto con Cenate Sotto si è sviluppato attraverso molteplici esperienze. Dopo aver ricoperto il ruolo di assessore e di sindaco, Berbenni ha continuato a mettere le proprie competenze a disposizione della comunità, fondando la Pro Loco e diventandone il principale riferimento. Un’esperienza che, come ammette lui stesso, richiede soprattutto capacità di ascolto e pazienza.

E quando gli si chiede quale sia il ricordo più bello di questi anni, la risposta non riguarda una particolare iniziativa o un risultato amministrativo. A emozionarlo è piuttosto il rapporto quotidiano con i cittadini. Una concezione del servizio pubblico che affonda le radici in un’idea precisa di politica, intesa non come ricerca di consenso personale, ma come attenzione concreta agli altri. “La funzione dell’amministratore pubblico consiste nel fare agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te”. Una visione che richiama anche il pensiero di Paolo VI, secondo cui la politica è una delle più alte forme di carità.

Accanto all’impegno civico, un posto centrale nella sua vita è sempre stato occupato dalla ricerca storica. Non a caso, tra i motivi della benemerenza, il Comune ha voluto ricordare anche il suo ruolo di ideatore e curatore della collana editoriale “Cenate nella storia”, un progetto che ha permesso di ricostruire e valorizzare le vicende di un paese che, nonostante le dimensioni contenute, custodisce un patrimonio storico e culturale significativo.

La collana, composta da undici volumi, è nata da una scoperta particolarmente curiosa: alcuni documenti conservati da una famiglia, che attestano uno scambio epistolare, in bergamasco, tra il futuro papa Giovanni XXIII e monsignor Giacomo Testa, suo segretario durante gli anni trascorsi all’estero. Da quell’episodio è maturata l’idea di dare vita a un percorso di ricerca capace di raccontare Cenate Sotto attraverso le sue trasformazioni, dal Medioevo fino al Novecento. “Raccontare questa storia significa aiutare le persone a capire da dove veniamo, chi siamo e perché facciamo determinate cose”, afferma Berbenni.

La ricerca storica di Berbenni si estende ben oltre i confini di Cenate Sotto e trova nella musica un altro dei suoi grandi ambiti di interesse. Gli studi giuridici e quelli musicali hanno accompagnato parallelamente il suo percorso, insieme all’attività di insegnante e di ricercatore.

Dalla sua passione musicale è nato un lungo lavoro di studio sull’arte organaria bergamasca, culminato, tra i vari scritti pubblicati, anche nel recente volume “Gli organi nel ‘600 a Bergamo e suo territorio”. Il volume descrive la storia della costruzione degli organi e della prassi musicale nel XVII secolo, attraverso l’analisi di 333 relazioni inviate dai parroci allo storico padre Donato Calvi tra il 1661 e il 1671.

Dietro l’attività di studioso c’è anche una vicenda personale segnata da prove importanti. Esperienze che gli hanno insegnato a guardare il mondo con occhi diversi e, soprattutto, a dare valore alle cose più semplici. “Da lì ho imparato a dare valore alla vita, anche alle foglie che cadono”. Una consapevolezza che ha rafforzato ulteriormente la sua dimensione spirituale e la sua attenzione verso chi attraversa momenti di sofferenza.

In fondo, è proprio tornando al rapporto con le persone che Berbenni individua il significato più profondo del suo legame con Cenate Sotto. Non una carica, ma un sentimento costruito attraverso anni di relazioni e di presenza. Quando gli si chiede di riassumere tutto in una sola parola, non ha esitazioni: “La fiducia”.