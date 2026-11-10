Bergamo, infortuni sul lavoro in aumento del 6,8%: la sicurezza resta un’emergenza

Nei primi nove mesi del 2026 crescono le denunce di infortunio nella Bergamasca. In controtendenza, lieve calo per gli incidenti mortali e le malattie professionali. Papaianni (Uil): “Servono più controlli e prevenzione concreta nelle aziende”

Bergamo. La sicurezza sul lavoro continua a essere una questione aperta e preoccupante per il territorio bergamasco. Nei primi nove mesi del 2026 le denunce di infortunio sono aumentate del 6,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un dato che conferma quanto sia ancora necessario intervenire sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, rafforzando la prevenzione e i controlli nelle attività produttive.

Il dato emerge dal quinto rapporto Uil su Salute e Sicurezza, elaborato sulla base delle rilevazioni provvisorie Inail e Inl relative al periodo gennaio-settembre 2026. Per Bergamo il quadro presenta anche alcuni elementi in controtendenza: si registra infatti una lieve diminuzione sia degli infortuni mortali sia delle denunce di malattia professionale. Una flessione che, tuttavia, non attenua la preoccupazione per l’incremento complessivo degli incidenti.

A richiamare l’attenzione sulla situazione provinciale è Pasquale Papaianni, coordinatore Uil Lombardia, che sottolinea la necessità di non abbassare la guardia. “L’aumento del 6,8% delle denunce d’infortunio nel territorio bergamasco, pur a fronte di una lieve flessione dei casi mortali e delle malattie professionali, conferma che la sicurezza nei luoghi di lavoro resta un’emergenza irrisolta”.

Per Papaianni è indispensabile passare dalle dichiarazioni agli interventi concreti, intensificando i controlli direttamente nei reparti produttivi e pretendendo maggiore trasparenza nella gestione degli appalti. Altrettanto importante è valorizzare il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, affinché possano contribuire attivamente all’individuazione dei rischi e alla tutela di chi opera quotidianamente nelle aziende.

“Non possiamo tollerare che il tessuto produttivo della nostra provincia continui a pagare un tributo così alto in termini di integrità fisica e vite umane», prosegue il coordinatore Uil. E sull’obiettivo da raggiungere non lascia spazio a dubbi: “Zero Morti si raggiunge solo trasformando la prevenzione da mero adempimento burocratico in una pratica quotidiana e verificabile”.

La situazione bergamasca si inserisce in un contesto regionale altrettanto critico. In Lombardia, sempre nei primi nove mesi dell’anno, le denunce di infortunio hanno raggiunto quota 85.070, con un incremento del 6,7% rispetto al 2025. Le denunce di infortunio mortale in occasione di lavoro sono passate da 73 a 84, mentre considerando anche gli incidenti in itinere il totale regionale arriva a 120, in crescita del 10,1%. Aumentano anche le denunce di malattia professionale, che raggiungono quota 3.976, con un incremento del 9%.

Preoccupano inoltre le dinamiche che interessano alcuni settori, in particolare l’istruzione, dove le denunce crescono del 12,1%, e la sanità, con un aumento dell’8%. Il rapporto segnala anche un incremento delle patologie osteomuscolari, confermando la necessità di prestare maggiore attenzione non soltanto agli incidenti, ma anche alle conseguenze che l’attività lavorativa può produrre sulla salute nel tempo.

Per la Uil, la risposta deve partire da una strategia strutturale che coinvolga istituzioni, imprese e rappresentanti dei lavoratori. “La prevenzione deve essere verificata nei luoghi di lavoro, con il pieno coinvolgimento di Rls e Rlst e con responsabilità chiare negli appalti e nelle filiere”, sottolinea Vittorio Sarti, segretario confederale Uil Lombardia.