Bajuju, l’app nata a Bergamo per riscoprire il piacere di stare insieme: “Dal vivo è meglio”

Un progetto ideato e sviluppato da Stefano Viola per favorire nuove conoscenze, amicizie e occasioni di socialità

Bergamo. In un mondo in cui siamo sempre più connessi attraverso smartphone e social network, incontrare nuove persone e trovare qualcuno con cui condividere il proprio tempo libero non è sempre così semplice. Da questa riflessione nasce Bajuju, un’applicazione ideata e sviluppata personalmente da Stefano Viola, con l’obiettivo di riportare al centro le relazioni umane e il piacere di incontrarsi nella vita reale.

Il progetto prende forma sul territorio bergamasco e parte da un’idea tanto semplice quanto attuale: utilizzare la tecnologia non per isolare le persone dietro uno schermo, ma per creare opportunità concrete di incontro.

Bajuju, disponibile gratuitamente su App Store e Google Play, consente agli utenti di organizzare e condividere attività di ogni tipo: una cena, un aperitivo, una passeggiata, una visita a una mostra, una serata al cinema o qualsiasi altra esperienza da vivere in compagnia. Attraverso l’app è possibile proporre eventi, partecipare alle iniziative organizzate da altri utenti, creare e gestire gruppi, realizzare sondaggi, condividere fotografie e, soprattutto, conoscere nuove persone con cui costruire rapporti di amicizia.

Un aspetto importante del progetto è la sua natura: Bajuju non nasce come una piattaforma per incontri sentimentali, ma come uno spazio dedicato alla socialità e alla condivisione. Non sono previsti abbonamenti né funzionalità a pagamento: tutte le possibilità offerte dall’app sono accessibili gratuitamente a ogni utente.

L’iniziativa si rivolge a persone di tutte le età, senza particolari limiti o categorie di appartenenza. L’idea è quella di creare una comunità aperta, nella quale chiunque possa trovare qualcuno con cui condividere interessi, passioni e momenti di vita quotidiana.