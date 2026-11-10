Arrampicata paralimpica, podio per l’Italia ai Mondiali. Susanna Cenati sfiora la finale

Si chiude con altre quattro medaglie e un bilancio complessivo di 22 podi la stagione internazionale del paraclimbing azzurro. L’ultima tappa della World Climbing Para Series, disputata sulle pareti dell’Iizuka Sports Resort The Retreat di Fukuoka, in Giappone, ha regalato all’Italia tre argenti e un bronzo, confermando il valore di una squadra protagonista durante tutto il circuito mondiale. Tra gli atleti impegnati nella trasferta giapponese c’era anche Susanna Cenati, la climber bergamasca che aveva già raccontato il proprio percorso ai Mondiali in Corea del Sud: per lei è arrivato un quinto posto nella categoria AU2, a un passo dall’accesso alla finale.

A Fukuoka il bottino italiano è stato impreziosito soprattutto dalle prestazioni di Lucia Capovilla, David Kammerer, Chiara Cavina e Nadia Bredice, tutti saliti sul podio nelle rispettive categorie. Nella AU2 femminile Capovilla ha conquistato la medaglia d’argento, dopo aver chiuso le qualifiche al secondo posto. In finale è stata superata soltanto dalla francese Piret, mettendo così il sigillo su un’altra stagione di altissimo livello: due ori, due argenti e un bronzo, a cui si aggiunge il titolo di Campionessa Europea conquistato a Laval.

“È stata una stagione molto lunga – racconta Capovilla -, c’è gioia nel vederla finire in questo modo. Le vie erano belle e, nonostante l’incidente al piede di ieri, desideravo scalarle. Ero molto libera nel dire faccio quel che riesco, ed è bastato. È stata una bella soddisfazione poter chiudere con un podio questa stagione e lasciare un bel ricordo per la prossima, che sarà ancora più impegnativa”.

Argento anche per David Kammerer nella AL2 maschile. Dopo il terzo posto ottenuto nelle qualifiche, l’azzurro ha migliorato ulteriormente la propria prestazione in finale. Per Kammerer si tratta del primo argento stagionale, che si aggiunge ai due bronzi conquistati in Coppa del Mondo e al bronzo europeo di Laval. “Sono super contento di finire la stagione con un secondo posto – racconta David -, anche se poteva andare meglio. La mia categoria è diventata molto dura e sono molto felice di essere stato così costante nell’entrare sempre in finale e arrivare a medaglia. Da Gunsan, con il terzo posto, a salire qua al secondo posto è una bella soddisfazione e rappresenta un bel finale di stagione”.

Nella RP2 femminile è arrivato il bronzo di Chiara Cavina, che ha confermato in finale la terza posizione già ottenuta nelle qualificazioni. Per lei il podio giapponese rappresenta la quarta medaglia in Coppa del Mondo nella stagione, dopo gli argenti di Innsbruck, Laval e Gunsan. A questi si aggiunge l’argento conquistato ai Campionati Europei di Laval. “Sono abbastanza soddisfatta – afferma Chiara -. Oggi, se avessi avuto più lucidità nei passaggi finali, avrei potuto conquistare il secondo posto. Torno a casa con un terzo posto: va bene, ma si può sempre migliorare. Ieri sono riuscita a fare uno switch mentale importante dopo la prima via di qualifica, che mi ha permesso di entrare in finale: questo è il motivo per cui ritengo questa gara soddisfacente. Anche a Gunsan è andata bene e quindi la trasferta orientale è stata positiva. Per la prossima stagione l’obiettivo potrebbe essere l’oro, finalmente”, ha dichiarato Cavina.

Il quarto podio azzurro porta la firma di Nadia Bredice, che nella categoria B1 femminile, accompagnata dalla guida blind Sonia Cipriani, ha conquistato l’argento. Dopo essersi portata al comando del gruppo nelle qualificazioni, Bredice ha chiuso al secondo posto la finale. La sua stagione si conclude con un oro, due argenti e un bronzo, oltre al titolo di Campionessa Europea. “Sono contenta – commenta Bredice -, avrei voluto un risultato diverso oggi, comunque è stata una bella chiusura di stagione. Abbiamo già i punti su cui lavorare e su come crescere, torniamo a casa col sorriso”. Soddisfatta anche la guida Sonia Cipriani: “Bilancio molto positivo di tutta la stagione: dopo l’oro perso a Innsbruck ci siamo rifatte e ora riflettori puntati sulla prossima stagione”.

Nella categoria B1 maschile Simone Salvagnin, accompagnato dalla guida Alberto Mazzoleni, ha chiuso al quarto posto. Per lui due finali consecutive, tra Gunsan e Fukuoka, a coronamento di una stagione che lo ha visto più volte tra i primi cinque e che gli ha regalato anche il bronzo ai Campionati Europei di Laval. Completano il quadro degli italiani in gara, nella categoria AL2 maschile, Omar Al Khatib, dodicesimo, Dario Accastello, tredicesimo, e Francesco Giudice, quattordicesimo. Nella categoria femminile Fiamma Cocchi ha terminato al settimo posto e Laura Di Mauro al nono.

Un bilancio da 22 medaglie, con lo sguardo a Los Angeles 2028

Le cinque tappe del circuito mondiale, disputate tra Salt Lake City, Innsbruck, Laval, Gunsan e Fukuoka, hanno consegnato alla squadra italiana un bottino complessivo di 22 medaglie, compreso il bronzo conquistato da Giulia Buonaiuto, accompagnata dalla guida blind Giorgio Tuscolano, nella tappa di Innsbruck. Un risultato che va oltre il numero dei podi e racconta la crescita di un gruppo capace di distinguersi per qualità tecniche, determinazione e spirito di squadra. Anche gli atleti rimasti fuori dalle medaglie hanno saputo mettersi in evidenza, raggiungendo in diversi casi la finale e dimostrando di poter competere ai massimi livelli internazionali.

A sottolineare il valore del percorso è la direttrice tecnica Cristina Cascone: “Chiudiamo una stagione molto positiva. Le 22 medaglie conquistate ci danno grande soddisfazione, ma il risultato più importante è vedere quanto la squadra sia cresciuta nel suo insieme e quanto si sia consolidata. Alcune scelte coraggiose che abbiamo fatto in vista di Los Angeles 2028 si sono rivelate giuste e ci danno fiducia per il lavoro che ci aspetta. Torniamo stanchi, ma siamo già al lavoro sulla programmazione della prossima stagione. Qualche giorno per recuperare e poi si riparte”.