Arpa Lombardia e Istituto Mario Negri insieme per la tutela di aria e acque

Fabio Cambielli, direttore generale di Arpa Lombardia e Silvio Garattini, fondatore e presidente dell'Istituto Mario Negri

Arpa Lombardia e Istituto Mario Negri uniscono competenze e ricerca per approfondire il rapporto tra ambiente e salute e rafforzare la prevenzione

Bergamo. Al centro del confronto qualità dell’aria e delle acque, contaminanti emergenti e potenziale ossidativo del PM10. “Dalla ricerca applicata nuove conoscenze per rafforzare la prevenzione e la tutela della salute”, ha spiegato Fabio Cambielli, direttore generale di Arpa Lombardia. Mettere in comune competenze scientifiche e patrimonio informativo per approfondire le relazioni tra ambiente e salute e rafforzare le attività di prevenzione: questo l’obiettivo del confronto avviato tra Arpa Lombardia e l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri.

L’iniziativa nasce da un recente incontro tenutosi presso la sede di Arpa Lombardia tra il direttore generale Fabio Cambielli e il presidente dell’Istituto Mario Negri, prof. Silvio Garattini, insieme ai direttori e ai dirigenti dell’Agenzia impegnati nelle attività di controllo, analisi e monitoraggio ambientale, con particolare riferimento alla qualità dell’aria e delle acque.

Al centro dell’incontro, la volontà di creare sinergie tra monitoraggio ambientale e ricerca scientifica, mettendo a fattor comune le rispettive competenze per accrescere la conoscenza delle interazioni tra ambiente e salute e contribuire allo sviluppo di nuove strategie di prevenzione. Tra i possibili ambiti di approfondimento figurano alcuni temi emergenti di particolare interesse, quali PFAS, nanoplastiche e potenziale ossidativo del PM10. Da un lato, Arpa Lombardia mette a disposizione le proprie competenze nel monitoraggio, nell’analisi e nel controllo delle matrici ambientali; dall’altro, l’Istituto Mario Negri apporta il proprio patrimonio scientifico nello studio dell’esposizione alle sostanze chimiche e del rischio tossicologico per l’ambiente e per l’uomo.

Un ruolo centrale potrà essere svolto anche dal grande patrimonio di dati e informazioni ambientali raccolti dall’Agenzia attraverso le reti di monitoraggio e le attività svolte sul territorio. Informazioni che, integrate con la ricerca scientifica, possono contribuire ad approfondire la conoscenza dei fenomeni ambientali e a fornire elementi sempre più solidi a supporto delle decisioni e delle politiche pubbliche.

“Non basta sapere quanto particolato respiriamo – ha spiegato Cambielli – attraverso la conoscenza che deriva dalla ricerca applicata possiamo affrontare le nuove sfide ambientali con strumenti sempre più efficaci. Pensiamo all’acqua, bene prezioso e vitale per l’uomo e per gli ecosistemi e all’aria nella quale siamo immersi e che respiriamo in ogni istante. Proteggerle significa non soltanto misurare la presenza degli inquinanti, ma comprenderne sempre meglio le caratteristiche e approfondirne i possibili meccanismi di interazione con l’organismo umano”.

“Un esempio – prosegue Cambielli – è rappresentato dal potenziale ossidativo del PM10, che stiamo valutando come elemento di approfondimento. Non basta sapere quanto particolato respiriamo: vogliamo comprenderne sempre meglio anche le caratteristiche e la reattività chimica, ampliando la conoscenza del possibile significato biologico della miscela inalata. Lo studio del potenziale ossidativo può consentirci di affiancare alla misura della quantità del particolato una sua caratterizzazione più avanzata”.