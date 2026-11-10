“Allaccia le scarpe, prepara il brindisi”: una camminata per festeggiare i 36 anni del Pub Sant’Orsola

Una passeggiata di circa due chilometri, tre tappe tra i locali della città e un brindisi finale. Il 15 novembre torna la StraS.O.P., l’iniziativa organizzata per festeggiare l’anniversario dello storico pub bergamasco e sostenere il calcio inclusivo

Bergamo. Scarpe comode, voglia di stare in compagnia e, naturalmente, un po’ di sete. Sono gli ingredienti della StraS.O.P., la camminata organizzata domenica 15 novembre per festeggiare i 36 anni del Sant’Orsola Pub e trasformare un pomeriggio tra amici in un’occasione di solidarietà.

Niente cronometro, nessuna competizione e, soprattutto, nessuna fretta: l’idea è quella di godersi una camminata di circa due chilometri, passando tra i pub bergamaschi e godendosi una buona birra in compagnia. Un percorso pensato per essere alla portata di tutti, bambini e anziani compresi. “Non è una corsa, ma semplicemente una camminata leggera in compagnia. Abbiamo scelto un percorso in discesa proprio per facilitarne la partecipazione!”, spiega Leonardo Blasi, uno dei soci che da gennaio ha rilevato il Sant’Orsola Pub.

La StraS.O.P. nasce anche con l’intenzione di fare qualcosa di diverso. Accanto al Sant’Orsola ci saranno, infatti, il The Tucans Pub, punto di partenza, e il Pivo Beer Bar, che ospiterà la seconda tappa. Una collaborazione che vuole essere anche un segnale di quanto la sinergia tra le attività cittadine possa trasformarsi in un’opportunità di incontro e condivisione.

Dietro la voglia di festeggiare c’è anche un obiettivo importante. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto all’A.S.D Mozzo Special Teams, realtà impegnata nel calcio inclusivo. Una scelta che guarda anche alla storia del pub. In passato, infatti, il Sant’Orsola aveva già collaborato con la squadra e i suoi ragazzi. I nuovi gestori hanno quindi deciso di proseguire questo legame, dando alla festa un significato che va oltre il semplice anniversario.

Le tappe

La partenza è fissata alle 16 dal The Tucans Pub, in Città Alta. Da qui il gruppo si metterà in cammino, rigorosamente in discesa, verso il centro. Ci si fermerà poi, per una seconda sosta, al Pivo Beer Bar, in via Moroni 11. Il traguardo sarà al Sant’Orsola Pub, in via Sant’Orsola 2/4, dove la giornata si concluderà con una grande festa per celebrare il 36º anniversario di questo storico pub bergamasco.

Per chi parteciperà è previsto un kit con la maglietta ufficiale dell’evento, da ritirare alla partenza al The Tucans Pub. Non mancheranno i brindisi e le birre a prezzo speciale nei tre locali aderenti. Il gran finale sarà naturalmente al Sant’Orsola, con una festa aperta a tutti.