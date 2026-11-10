A2A, investimenti in crescita del 9%: oltre 1,1 miliardi nei primi nove mesi del 2026

Il gruppo registra ricavi per 13,7 miliardi di euro, mentre l’utile netto adjusted scende del 14% a 473 milioni. Circa il 70% degli investimenti è destinato allo sviluppo delle reti elettriche, delle fonti rinnovabili e dell’economia circolare

Investimenti in crescita, ricavi in forte aumento e una leggera contrazione dei margini e dell’utile. È il quadro che emerge dai risultati dei primi nove mesi del 2026 di A2A, il gruppo che ha sede a Brescia e opera anche nel territorio bergamasco. Il Consiglio di amministrazione, riunitosi martedì 10 novembre sotto la presidenza di Roberto Tasca, ha approvato l’informativa trimestrale al 30 settembre.

Nei primi tre trimestri dell’anno gli investimenti hanno raggiunto 1.131 milioni di euro, in aumento del 9% rispetto allo stesso periodo del 2025. Circa il 70% delle risorse è stato destinato a progetti di sviluppo: dal potenziamento e dall’efficientamento delle reti di distribuzione elettrica alla realizzazione di impianti fotovoltaici, passando per l’aumento della flessibilità degli impianti di generazione e la crescita delle attività legate all’economia circolare. Il 67% degli investimenti è ammissibile ai fini della Tassonomia europea, mentre il 56% risulta allineato.

Sul fronte economico, i ricavi adjusted si attestano a 13.720 milioni di euro, in crescita del 35% rispetto ai 10.169 milioni registrati nei primi nove mesi del 2025. Un incremento riconducibile soprattutto alle maggiori quantità di energia elettrica vendute sui mercati retail e all’ingrosso.

Il margine operativo lordo adjusted (Ebitda) raggiunge invece 1.673 milioni di euro, con una flessione del 3% rispetto ai 1.729 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. La crescita dei business regolati, la diversificazione delle fonti energetiche e le attività di energy management hanno contribuito a contenere gli effetti dell’aumento dei canoni idroelettrici, della siccità estiva sulla produzione idroelettrica, della volatilità dei prezzi energetici e del minor contributo di alcuni impianti di trattamento. In calo anche l’utile netto adjusted, pari a 473 milioni di euro contro i 550 milioni dei primi nove mesi del 2025, con una riduzione del 14%. A pesare sono stati principalmente la contrazione del margine operativo lordo e l’incremento degli ammortamenti, legato agli investimenti realizzati.

La posizione finanziaria netta si attesta a 6.063 milioni di euro, rispetto ai 5.474 milioni del 31 dicembre 2025. Il rapporto tra posizione finanziaria netta ed Ebitda rolling adjusted sale a 2,8 volte, dal 2,4 di fine 2025, mentre il costo del debito rimane stabile al 2,7%. La quota di debito sostenibile sul totale del debito lordo raggiunge l’82%. Sul fronte della transizione energetica, la capacità installata da fonti rinnovabili (idroelettrico, fotovoltaico, eolico e solare B2B) arriva a 2,7 GW, in aumento del 2% rispetto allo stesso periodo del 2025, grazie all’entrata in esercizio di nuovi impianti eolici e fotovoltaici. Crescono anche i volumi di energia elettrica venduti sui mercati retail: 24,7 TWh, il 22% in più rispetto ai primi nove mesi dello scorso anno. L’incremento è stato trainato soprattutto dal segmento delle imprese. Di questi, 8,5 TWh riguardano energia elettrica verde, in crescita del 3%.

Tra le operazioni annunciate dal gruppo figura inoltre l’accordo con Dolomiti Energia per la cessione della partecipazione complessiva del 91,6% detenuta in Retragas, società attiva nel trasporto regionale di gas naturale. La vendita si inserisce nella strategia di maggiore concentrazione sulle reti elettriche, considerate una delle infrastrutture fondamentali per accompagnare la transizione energetica.

“Nei primi nove mesi dell’anno, il nostro modello industriale si è rivelato ancora una volta un fattore di stabilità – commenta l’amministratore delegato di A2A, Renato Mazzoncini -. La diversificazione dei business tra transizione energetica ed economia circolare ha consentito di attenuare le ripercussioni sui singoli comparti, preservare una solida performance e portare avanti con determinazione un programma di investimenti superiore al miliardo di euro”.