Via libera della Consob all’Opas di Intesa Sanpaolo su Montepaschi di Siena

La sede di Banca Intesa Sanpaolo a Torino

La Consob ha approvato il documento di offerta e il prospetto relativi all’offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) promossa da Intesa Sanpaolo su Monte dei Paschi di Siena. Un passaggio importante per il futuro dell’operazione, che apre la strada alla fase di adesione da parte degli azionisti della banca senese. Il periodo per aderire all’offerta, concordato con Borsa Italiana, inizierà il 24 novembre 2026 e terminerà il 22 gennaio 2027, salvo eventuali proroghe. Il calendario decorrerà previa pubblicazione del documento di offerta, che conterrà tutte le informazioni necessarie per valutare la proposta.

L’approvazione della Commissione nazionale per le società e la borsa rappresenta un passaggio fondamentale nell’iter dell’operazione. La Consob, infatti, vigila sulla trasparenza dei mercati finanziari e sulla tutela degli investitori. Con l’approvazione del documento di offerta e del prospetto, gli azionisti potranno disporre delle informazioni necessarie per comprendere le condizioni dell’OPAS, il valore del corrispettivo proposto e le modalità per aderire. È importante precisare che il via libera dell’autorità di vigilanza non equivale al completamento dell’acquisizione: l’operazione dovrà ancora superare le fasi previste e raggiungere le condizioni necessarie per il suo perfezionamento. L’Opas, acronimo di offerta pubblica di acquisto e scambio, è uno strumento attraverso il quale una società propone agli azionisti di un’altra società quotata di conferire le proprie azioni in cambio di un corrispettivo composto da denaro e titoli.

Nel caso dell’operazione su MPS, gli azionisti dovranno quindi valutare non soltanto la componente monetaria, ma anche il valore delle azioni Intesa Sanpaolo eventualmente ricevute. Le condizioni economiche indicate nella documentazione dell’offerta prevedono, per ogni 1.000 azioni MPS, un corrispettivo composto da 1.250 euro in denaro e 1.600 nuove azioni Intesa Sanpaolo, secondo i termini e gli eventuali adeguamenti previsti dal documento ufficiale. La convenienza dell’operazione dipenderà anche dall’andamento dei due titoli in Borsa. Il valore delle azioni Intesa ricevute, infatti, potrà variare nel tempo, incidendo sul controvalore complessivo dell’offerta.

Per i piccoli e grandi investitori si apre una fase di valutazione importante. Aderire all’offerta significa conferire le proprie azioni MPS e ricevere il corrispettivo previsto, diventando anche azionisti di Intesa Sanpaolo. Chi invece decide di non aderire continuerà a detenere le azioni MPS, mantenendo l’esposizione alle prospettive economiche e finanziarie della banca senese. Prima di prendere una decisione sarà quindi opportuno considerare diversi elementi: il prezzo di mercato di MPS, la quotazione di Intesa Sanpaolo, il valore complessivo del corrispettivo, il proprio prezzo medio di acquisto e le prospettive future delle due banche. L’operazione potrebbe avere conseguenze rilevanti sugli equilibri del settore bancario nazionale. Per Intesa Sanpaolo, l’acquisizione di MPS rappresenterebbe un’opportunità di rafforzamento della propria presenza sul mercato italiano, con possibili sinergie commerciali, organizzative e finanziarie. Basti pensare a Mediobanca che oggi è in possesso di Montepaschi e della quota di Generali.