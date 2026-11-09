Uranio di Novazza, Reveille si muove ancora: entra nel board l’ex vicepremier britannico Dominic Raab

Dominic Raab

Reveille rafforza la propria squadra internazionale e guarda ancora ai giacimenti di uranio italiani. La società britannica attiva nell’esplorazione e nello sviluppo di progetti legati al combustibile nucleare ha proposto la nomina di Dominic Raab, ex vicepremier e ministro degli Esteri del Regno Unito, come consigliere indipendente non esecutivo del consiglio di amministrazione.

Raab, 52 anni, ha ricoperto il ruolo di vice primo ministro tra il 2021 e il 2023, durante i governi di Boris Johnson e Rishi Sunak. In precedenza, dal 2019 al 2021, era stato ministro degli Esteri, del Commonwealth e dello Sviluppo. La sua nomina, subordinata al completamento delle verifiche regolamentari, prevede un incarico iniziale di tre anni.

Nel consiglio di amministrazione affiancherà Michael R. Pompeo, già segretario di Stato degli Stati Uniti e direttore della Cia, nominato presidente della società lo scorso ottobre. I due hanno già collaborato ai vertici delle rispettive diplomazie tra il 2019 e il 2020, lavorando sui rapporti tra Regno Unito e Stati Uniti e sui principali dossier di sicurezza internazionale.

La scelta di Raab punta a rafforzare il profilo geopolitico e istituzionale di Reveille, in particolare nei rapporti con governi, investitori e potenziali partner internazionali. Attualmente l’ex esponente del governo britannico è Head of Global Affairs di Appian Capital Advisory, società specializzata negli investimenti nel settore minerario, ed è impegnato sui temi dei minerali critici e della sicurezza delle risorse.

“L’importanza strategica dell’uranio è evidente, sia per la sicurezza energetica di oggi sia per la resilienza delle filiere del combustibile nucleare nel lungo periodo”, dichiara Raab, sottolineando le ambizioni della società di costruire un portafoglio di progetti nei Paesi occidentali.

Pompeo ha accolto con soddisfazione il suo ingresso, ribadendo l’interesse per i giacimenti storici italiani. “Reveille ha un’importante opportunità di valorizzare i principali giacimenti storici di uranio d’Italia, in un momento in cui il Paese sta riconsiderando il ruolo dell’energia nucleare nel proprio futuro”, afferma il presidente, anticipando anche l’intenzione di esplorare opportunità in Nord America.

L’ingresso di Raab si inserisce nella strategia avviata da Reveille per sviluppare un’attività internazionale nel settore dell’uranio, con uno sguardo particolare alla Bergamasca. Tra le aree di interesse c’è Novazza, frazione di Valgoglio, in Val Seriana, dove negli anni Ottanta erano state condotte attività di ricerca e scavo per individuare giacimenti del minerale.