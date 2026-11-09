UniBg OnAir: storie da ascoltare, parole da scoprire

Tra incontri dedicati alla letteratura, nuove prospettive sull’arte e programmi musicali che attraversano generi e sonorità diverse, la web radio continua a dare voce a idee e racconti

La stagione di UniBg OnAir, radio dell’Università di Bergamo, prosegue con una settimana ricca di appuntamenti: tra voci familiari, rubriche musicali e le novità del palinsesto si entra nel vivo della programmazione autunnale.

PAROLE, PAROLE, PAROLE – In onda ogni giorno alle 8, con repliche nel corso della giornata, La parola del giorno: lo spazio quotidiano dedicato alla scoperta di termini curiosi, espressioni particolari e significati da portare con sé. Un breve appuntamento con il dizionario di UniBg OnAir, per guardare alla lingua da nuove prospettive, anche tra una lezione e una pausa caffè.

Il martedì alle 20 torna come al solito l’appuntamento con Parliamone, per la terza settimana consecutiva con una recensione musicale firmata RSA Bunch (Quelli della RSA). In questa puntata torna il carismatico djSpasmo, con la voce di Antonino Jonathan Luzzi, e ci accompagna alla scoperta dei The Durutti Column con Renascent, il primo album di inediti dal 2010, che segna il ritorno di Vini Reilly dopo tre ictus che hanno profondamente segnato il suo percorso. Senza indulgere nella retorica della rinascita, il disco riprende le atmosfere delicate e rarefatte che hanno contraddistinto il percorso della band, tra arpeggi, pause e aperture orchestrali. Un lavoro che guarda al passato senza rifugiarsi nella nostalgia, trasformando la fragilità e il tempo trascorso in nuova materia musicale.

Sempre alle 20, il giovedì de Gli incontri di UniBg OnAir è ancora una volta dedicato a UniBook, lo spazio che dà voce alle pubblicazioni e ai percorsi di ricerca dell’Ateneo. Questa settimana ai microfoni c’è Nunzia Palmieri, professoressa ordinaria del Dipartimento di Lettere, Filosofia e Comunicazione dell’Università di Bergamo, che riporta alla luce la storia e la riedizione di Alì Babà, la rivista mai nata ideata da Italo Calvino e Gianni Celati tra il 1968 e il 1972. Al centro della riedizione c’è un carteggio di oltre cento lettere, recuperate anche grazie al ritrovamento di un vecchio baule che si credeva perduto: uno scambio in cui progetti, intuizioni e riflessioni sulla letteratura si intrecciano con episodi curiosi della vita quotidiana. Un viaggio nell’officina creativa di due grandi autori, alla scoperta di ciò che può nascere anche da un progetto mai realizzato.

Sabato 14 novembre torna infine Glossario immaginario – Voci per il domani, il podcast di UniBg OnAir curato da Giovanna Brambilla, in cui l’arte diventa una chiave di lettura del presente: opere pittoriche, fotografie, sculture e sequenze cinematografiche offrono spunti per interrogare le parole con cui interpretiamo il mondo e riflettere sulle questioni della contemporaneità. Un nuovo episodio, un nuovo invito a guardare oltre il significato più immediato dei termini che utilizziamo quotidianamente, riscoprendoli attraverso prospettive insolite e lasciando spazio anche alle suggestioni degli ascoltatori. La nuova puntata sarà dedicata alla Libertà, raccontata attraverso la potente installazione dell’artista indiana Shilpa Gupta, For, in your tongue, I cannot fit: un’opera che dà voce a cento poeti incarcerati e alla loro lotta contro la censura. L’appuntamento è per sabato, con la distribuzione del podcast su tutte le piattaforme, compreso il sito di Bergamonews.

E PAROLE IN DIRETTA CON “UNIBG LIVE” – La settimana di UniBg OnAir si apre lunedì mattina con UniBg Live: Misto Ritmo, il programma condotto da Nicola Betti e Joy Cimaschi, in onda dalle 8 alle 10. Due ore che intrecciano informazione, curiosità e musica, accompagnando gli ascoltatori tra notizie, temi a sorpresa e sonorità differenti. Non mancano gli spazi ormai immancabili del programma: dalla selezione dei brani dance della settimana di Ritmo al Cubo alla Frescura del Giorno, con i suoi indovinelli, fino alla Posta di Nathan, dedicata alle vicissitudini della mascotte e dei suoi ascoltatori. Un risveglio all’insegna del ritmo e della leggerezza, da seguire in diretta ogni lunedì.

A seguire nel pomeriggio di martedì, dalle 16 alle 18, torna protagonista Wildcard, il programma condotto da Alessia Picco, affiancata ogni settimana da una nuova Incognita: a cambiare, puntata dopo puntata, sono le voci in studio, le rubriche e gli spunti di conversazione, in un format che lascia spazio a prospettive sempre diverse e sviluppi inaspettati. Tra notizie raccolte dal web, hot takes che animano il confronto tra speaker e ascoltatori e incursioni nel panorama sportivo, la musica accompagna le due ore passando dai grandi classici alle novità del momento. Un appuntamento in cui la formula resta riconoscibile, ma i contenuti riservano ogni volta qualche sorpresa.

A scandire, infine, il pomeriggio di venerdì, dalle 16 alle 18, è il momento di UniBg Live: Playlist, condotto da Mattia Lucchini e Alessia Picco. Un appuntamento che trasforma le ultime ore della settimana in un vero e proprio aperitivo musicale: tra una curiosità e l’altra, il pubblico può mettersi alla prova con il quiz interattivo e riscoprire il fascino dei grandi successi con l’immancabile Momento Vinile. A fare da sottofondo, una selezione musicale che nasce dall’incontro tra le proposte della radio e i brani suggeriti dagli ascoltatori. Ne nasce un viaggio tra brani, aneddoti e scoperte, pensato per accompagnare il pubblico verso il weekend con due ore all’insegna della musica.

DALLE 18, CINQUE MODI DI ASCOLTARE LA MUSICA — Quando arriva sera, su UniBg OnAir la musica prende nuove direzioni. Dal lunedì al venerdì, a partire dalle 18, cinque appuntamenti accompagnano gli ascoltatori alla scoperta di generi, culture e sonorità differenti, ciascuno con una propria identità.

Si comincia il lunedì con QQQ, dove Pierluigi Spagnolo esplora la scena italiana senza fermarsi alle etichette: dal cantautorato all’indie, passando per artisti e proposte tutte da scoprire, con la qualità come unico filo conduttore. Il martedì ci si sposta nei territori dell’underground con HUB – The Hair That Used To Be, tra spirito alternativo, cultura punk e sonorità di una generazione che ha fatto della musica una forma di espressione. Il mercoledì è la volta di Mama Africa, un viaggio tra le radici africane e le loro eredità musicali, dalle tradizioni alle evoluzioni contemporanee di generi come rap, dub e afrobeat. Il giovedì si lascia spazio al ritmo con GGG (Gigi’s Groove Garden), un appuntamento in cui funk, soul e groove si intrecciano in una selezione tutta da vivere. A chiudere la settimana, venerdì alle 18, arriva Side A (Alessio’s R’n’Beat), che invita a esplorare percorsi meno convenzionali tra atmosfere cinematografiche, jazz sperimentale e hip hop alternativo.

E per chi volesse recuperare gli appuntamenti o semplicemente prolungare il piacere dell’ascolto, il sabato torna la replica degli appuntamenti musicali, dalle 13 alle 18: cinque ore per ritrovare i propri percorsi preferiti o lasciarsi sorprendere da quelli ancora inesplorati.