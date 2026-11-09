Treno per Orio, Salvini: “Faccio lo stalker con l’impresa. A fine novembre tempi plausibili”

Bergamo. “Faccio lo stalker con l’impresa, che adesso ha mandato più operai in cantiere. Non so se saremo costretti a risolvere il contratto, l’indicazione data è di recuperare almeno una parte del ritardo che questa benedetta società ha accumulato”. La voce è quella di Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il tema sono i ritardi nella realizzazione del collegamento ferroviario verso l’aeroporto di Orio al Serio.

Lunedì mattina, 9 novembre, il leader leghista è in piazzale Visconti a Bergamo per l’inaugurazione dei complessi abitativi e degli spazi urbani riqualificati nell’ambito del Programma nazionale della qualità dell’abitare (Pinqua). A margine della cerimonia il discorso si sposta sui binari, con le domande sul treno per l’aeroporto che, inevitabili, arrivano subito.

L’opera, come il raddoppio della linea verso Ponte San Pietro, sta accumulando ritardi rispetto al cronoprogramma iniziale. La scadenza che il ministro indica è la fine di novembre, quando promette un aggiornamento più concreto: “Potremo dare tempi non dico certi, ma plausibili sulla conclusione dell’opera”.

Sul possibile intervento del Collegio consultivo tecnico, chiamato a esprimersi sulla richiesta di risoluzione del contratto avanzata da Rfi, Salvini ricorda che si tratta di un organismo indipendente. Per il segretario nazionale della Lega, l’obiettivo resta un altro: “Il mio obiettivo è che entro novembre si possano avere tempi certi e costi certi – precisa -. Ovviamente più il cantiere va lungo, più mi costa, visto che i soldi ce li mettiamo noi”. La risoluzione del contratto, dunque, resta un’ipotesi sul tavolo, ma non priva di conseguenze: “È sempre l’extrema ratio, perché poi si perde altro tempo”.

Più che sulla rescissione, il ministro insiste su un’altra strada: le imprese bergamasche, che a suo dire si sarebbero dette disponibili a subentrare qualora servisse un cambio di passo. “Sono tante – dichiara -. Con l’attuale logica dei bandi nazionali e internazionali non posso decidere il chilometro zero per le aziende, ma se fosse per me a Bergamo privilegerei le aziende bergamasche e così in tutta Italia”.

Il decreto Infrastrutture e il caro energia

Dai cantieri bergamaschi il ministro passa al quadro nazionale e ai provvedimenti allo studio del Governo per sostenere imprese e opere pubbliche, in un contesto segnato dall’aumento dei costi legato ai conflitti internazionali. “Stiamo ancora lavorando sul Decreto Infrastrutture – annuncia -. Prevede alcuni miliardi di euro per sostenere le imprese che stanno affrontando prezzi maggiori a causa delle guerre. L’obiettivo è non fermare i cantieri e andare avanti con tutte le opere pubbliche”.

C’è poi il capitolo carburanti. Il ministro assicura che sono in corso i pagamenti dei ristori per il caro gasolio alle aziende dell’autotrasporto. “Sto saldando le fatture – conferma -. Sono più di 30mila le aziende interessate e stanno arrivando i bonifici sui loro conti correnti”.

Infine lo sguardo si allarga allo scenario internazionale, con la speranza che la settimana porti novità sul fronte diplomatico: “C’è un dialogo, spero costruttivo, fra Russia, Ucraina e Stati Uniti – riflette -. Se si ferma almeno una delle due guerre in corso, cambia la vita in positivo per gli italiani e anche per i ministri, che altrimenti devono cercare miliardi dalla sera alla mattina”.

Carnevali: “La scelta sia coerente con la necessità di avere tempi certi”

Dopo le parole del ministro arrivano anche quelle della sindaca Elena Carnevali. Quanto alla possibilità che l’opera si concluda entro fine 2028, Carnevali non si sbilancia. Pesa l’attesa per la decisione del Collegio consultivo tecnico, rispetto alla quale il Comune, precisa, non ha alcun ruolo. “Continuiamo a chiedere certezza dei tempi di esecuzione e soprattutto garanzie di mantenimento – aggiunge -. Il tempo perso è un problema di aumento dei costi e di mancanza di un collegamento che per noi è strategico”.

Carnevali rivendica l’impegno dell’amministrazione. “Credo che il Comune abbia messo tutta la forza e l’energia possibile perché le opere abbiano compimento – dichiara -. Restano però molti tratti di cantiere e, se una parte delle interferenze viabilistiche ha trovato sollievo, l’assenza del collegamento verso Ponte San Pietro impone il ricorso all’auto privata e l’ingresso di centinaia di autobus”.