Tregua finita: si apre una settimana di instabilità e maltempo

Il debole promontorio anticiclonico che ha garantito Domenica una breve fase di tempo stabile verrà sostituito dal progressivo avvicinamento di una figura depressionaria in Atlantico la quale invierà impulsi umidi e perturbati a più riprese durante il corso della prossima settimana; le correnti meridionali apporteranno anche un graduale aumento del campo termico specie in quota.

Lunedì 9 novembre 2026

Tempo Previsto: Al mattino da molto nuvoloso a coperto sui settori di pianura, parziali schiarite ancora presenti sui rilievi Alpini più settentrionali ma con rapido aumento della copertura da meridione.

Precipitazioni generalmente deboli possibili dal mattino sui settori centro-orientali della pianura in estensione ai rilievi Alpini e Prealpini con qualche debole nevicata oltre i 1800-2000 metri di quota, assenti o sporadiche sui settori occidentali.

Temperature: Minime in lieve diminuzione con valori compresi tra 4°C e 7°C, massime stazionarie o in lieve diminuzione comprese tra 9°C e 12°C.

Zero termico in aumento nel corso della giornata fino a 2200-2400 metri.

Venti: Deboli di direzione variabile in pianura, da deboli a moderati occidentali sui rilievi tendenti a ruotare a sud-ovest