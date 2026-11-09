Le previsioni|
Tregua finita: si apre una settimana di instabilità e maltempo
Le correnti meridionali apporteranno anche un graduale aumento del campo termico specie in quota
Il debole promontorio anticiclonico che ha garantito Domenica una breve fase di tempo stabile verrà sostituito dal progressivo avvicinamento di una figura depressionaria in Atlantico la quale invierà impulsi umidi e perturbati a più riprese durante il corso della prossima settimana; le correnti meridionali apporteranno anche un graduale aumento del campo termico specie in quota.
Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.
Lunedì 9 novembre 2026
Tempo Previsto: Al mattino da molto nuvoloso a coperto sui settori di pianura, parziali schiarite ancora presenti sui rilievi Alpini più settentrionali ma con rapido aumento della copertura da meridione.
Precipitazioni generalmente deboli possibili dal mattino sui settori centro-orientali della pianura in estensione ai rilievi Alpini e Prealpini con qualche debole nevicata oltre i 1800-2000 metri di quota, assenti o sporadiche sui settori occidentali.
Temperature: Minime in lieve diminuzione con valori compresi tra 4°C e 7°C, massime stazionarie o in lieve diminuzione comprese tra 9°C e 12°C.
Zero termico in aumento nel corso della giornata fino a 2200-2400 metri.
Venti: Deboli di direzione variabile in pianura, da deboli a moderati occidentali sui rilievi tendenti a ruotare a sud-ovest
Martedì 10 novembre 2026
Tempo Previsto: Molto nuvoloso o coperto su tutti i settori, parziali schiarite solo dalla serata sui settori occidentali della regione in estensione al resto della regione nella notte.
Precipitazioni deboli a tratti moderate su tutta la regione in esaurimento da occidente dalla tarda mattina.
Nevicate oltre i 2000-2300 metri di quota.
Temperature: Minime in aumento, massime stazionarie o in lieve aumento.
Venti: Deboli variabili in pianura, moderati sud-occidentali sui rilievi.
Mercoledì 11 novembre 2026
Tempo Previsto: Cielo molto nuvoloso in pianura per strati bassi o nebbie in sollevamento nel corso della mattina; sui rilievi Alpini e Prealpini maggiori aperture.
Nel corso della giornata probabile nuovo peggioramento in arrivo da ovest, più consistente del precedente.
Temperature: Minime e massime in aumento più sensibile nei valori massimi sui rilievi.
Venti: Deboli variabili in pianura, deboli a tratti moderati meridionali sui rilievi.