Mandello del Lario|
Tragedia sulla Grignetta, muore 43enne di Verdello: precipita per dieci metri davanti a un amico
Gabriele Borgonovo è morto nella mattinata di lunedì 9 novembre mentre stava affrontando un’escursione sulla montagna in provincia di Lecco. L’uomo è precipitato in un canalone nella zona del Canale dell’Igloo
Un uomo di 43 anni, Gabriele Borgonovo, residente a Verdello, è morto nella mattinata di lunedì 9 novembre mentre stava affrontando un’escursione sulla Grignetta, in provincia di Lecco. L’uomo è precipitato in un canalone per oltre dieci metri, nella zona del Canale dell’Igloo, nel territorio comunale di Mandello del Lario.
L’allarme è scattato intorno alle 11. Secondo una prima ricostruzione, il 43enne sarebbe scivolato mentre percorreva il traverso dei Magnaghi, un passaggio particolarmente esposto tra il Canalone Porta e la Cresta Cermenati. Con lui c’era un compagno di escursione, che ha immediatamente dato l’allarme e chiamato i soccorsi. Le ferite riportate nella caduta si sono rivelate fatali: i sanitari, una volta raggiunto il punto dell’incidente, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.
La centrale operativa di Areu ha attivato l’elisoccorso di Como, mentre sono stati allertati i tecnici del Soccorso alpino della XIX Delegazione Lariana e i carabinieri di Lecco. Le operazioni di recupero si sono svolte in una zona particolarmente impervia, tra i pendii rocciosi della Grigna Meridionale. La salma è stata successivamente trasportata in elicottero all’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco.
Il Canale dell’Igloo è un itinerario alpinistico della Grignetta poco frequentato e conosciuto anche tra gli escursionisti abituali. L’attacco si trova lungo il traverso dei Magnaghi, raggiungibile dai Piani Resinelli. Da lì il percorso risale il canale fino alla zona della vetta, a 2.184 metri di quota, dove sorge il bivacco Ferrario: una caratteristica struttura metallica a forma di cupola, conosciuta dagli alpinisti proprio come “Igloo”.