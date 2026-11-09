Schianto tra più veicoli in A4: code chilometriche e 12 feriti

Dodici persone ferite e code chilometriche in direzione Milano: è il bilancio dell’incidente avvenuto all’alba di lunedì 9 novembre lungo l’autostrada A4.

Ancora poche e frammentarie le informazioni sull’accaduto. L’allarme è scattato alle 6 per un sinistro che avrebbe coinvolto diversi veicoli nella zona dell’area di servizio “Brembo”: sul posto si sono recate tre ambulanze, un’auto medica e i vigili del fuoco.

In poco tempo si sono formate code lunghissime, che dopo circa un’ora e mezza hanno raggiunto i sei chilometri con traffico paralizzato da Capriate fino a Seriate: code e rallentamenti anche in direzione opposta, a causa, segnala il sito di Autostrade per l’Italia, di curiosi che rallentano la propria marcia per osservare quando successo oltre il jersey in cemento.