L'incontro|
“Riprendiamoci la nostra cultura e la lingua dei nostri padri”
L’appuntamento è per venerdì 13 novembre alle 20.45, all’Auditorium Andrea Gavazzeni di Loreto a Bergamo
Venerdì 13 novembre, alle 20.45, all’Auditorium Andrea Gavazzeni di Loreto, in Largo Röntgen 3 a Bergamo, si terrà un incontro pubblico promosso dalla Consulta per l’identità locale di Patto per il Nord. Interverranno Paolo Grimoldi segretario federale di Patto per il Nord,Giancarlo Giavazzi di Tèra de Berghem, Simona Scuri di Far Lombard, Andrea Lunardon di VeneTrad, il giornalista Gianmarco Polli. Modererà Giuseppe Epis.
“Al centro della serata il riconoscimento delle lingue storiche locali a livello regionale e nazionale, troppo spesso considerate semplici dialetti nonostante secoli di storia – si legge in una nota stampa -. Difendere queste lingue significa custodire cultura, identità, tradizioni, famiglia, lavoro e la mentalità delle nostre comunità. Una battaglia culturale che viene prima dei partiti e supera ogni appartenenza politica: ciascuno è libero delle proprie idee, ma le radici appartengono a tutti. È una battaglia della gente e per la gente, per trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio ricevuto dai nostri padri. La cultura è patrimonio dei popoli, custodirla è responsabilità di tutti”.