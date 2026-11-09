“Riprendiamoci la nostra cultura e la lingua dei nostri padri”

“Al centro della serata il riconoscimento delle lingue storiche locali a livello regionale e nazionale, troppo spesso considerate semplici dialetti nonostante secoli di storia – si legge in una nota stampa -. Difendere queste lingue significa custodire cultura, identità, tradizioni, famiglia, lavoro e la mentalità delle nostre comunità. Una battaglia culturale che viene prima dei partiti e supera ogni appartenenza politica: ciascuno è libero delle proprie idee, ma le radici appartengono a tutti. È una battaglia della gente e per la gente, per trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio ricevuto dai nostri padri. La cultura è patrimonio dei popoli, custodirla è responsabilità di tutti”.