Province, il Governo prepara il ritorno al voto diretto. Ma non si applicherà alle elezioni bergamasche di novembre

Dopo anni di annunci, il ritorno dell’elezione diretta di presidenti e consiglieri provinciali entra nero su bianco nella riforma del Testo unico degli enti locali. Il Governo si prepara a portare in Consiglio dei ministri un disegno di legge delega che ridisegna l’organizzazione di Comuni, Province e Città metropolitane e supera il voto di secondo livello introdotto dalla legge Delrio nel 2014.

A Bergamo la notizia viene accolta con favore. Il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli aspettava da tempo un intervento che restituisse piena legittimità e capacità operativa agli enti di area vasta. “È una buona notizia che aspettavamo – commenta -. Naturalmente sarà necessario fare una valutazione del testo prodotto a livello di Upi nazionale, ma è positivo che finalmente si cominci a parlarne”.

Chi si aspetta effetti immediati, però, resta deluso. Le provinciali di fine novembre si svolgeranno con le regole attuali, con sindaci e amministratori comunali chiamati a scegliere presidente e consiglieri. “Non si applicherà sicuramente per le elezioni di fine mese – precisa Gafforelli -. Credo che sarà la prossima legislatura a occuparsene”.

Per capire perché la partita sia ancora aperta bisogna tornare indietro. La riforma Delrio del 2014 puntava a superare le Province come enti elettivi di primo livello, ma il progetto di abolizione definitiva si è fermato con la bocciatura della riforma costituzionale al referendum del 2016. Da allora le Province sono rimaste sospese: con funzioni e risorse spesso giudicate insufficienti rispetto alle responsabilità loro assegnate.

Il nuovo testo prova a chiudere questa fase reintroducendo il suffragio universale. I cittadini tornerebbero a eleggere direttamente presidente e Consiglio provinciale, e con loro rientrerebbero in scena anche gli assessori provinciali. Il sistema previsto si basa su liste plurinominali di collegio, con garanzie per la parità di genere. Niente ballottaggio se un candidato presidente supera il 40% dei voti: in quel caso la coalizione vincente otterrebbe il 60% dei seggi in Consiglio.