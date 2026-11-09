Premio Ermanno Olmi: annunciati i finalisti dell’8ª edizione, martedì 1° dicembre la premiazione

A contendersi il Premio dell’edizione 2026 sono: La Pinetella di Dario Fusco (Italia, 2025), Kanaan di Dominik Mirecki (Polonia, 2026), Your City di Ting Su (Cina, Francia, USA, 2026) e Il gatto di Monica di Letizia Zatti (Italia, 2025)

Bergamo. Sono circa 100 le opere iscritte all’ottava edizione del Premio Ermanno Olmi, concorso internazionale promosso dal Comune di Bergamo per valorizzare i cortometraggi di giovani registi, e indetto per ricordare il cineasta originario della bergamasca. Fiction, documentari, film sperimentali e film d’animazione, provenienti dai più disparati paesi del mondo (Iran, Azerbaijan, Brasile, Canada, Cina, USA, Cuba, Iraq, Turchia, Ucraina, tra gli altri), a cui si aggiunge una consistente presenza europea e italiana. Il Premio, rivolto ad autori che non abbiano superato 30 anni di età, prevede tre riconoscimenti in denaro (1.200 euro, 600 euro, 400 euro) e una menzione speciale il cui tema è da sempre indicato dall’Amministrazione comunale. Al vincitore della menzione verrà assegnato un premio in denaro del valore di 300 euro direttamente offerto da Federazione Italiana Cineforum ETS.

A contendersi il Premio dell’edizione 2026 sono: La Pinetella di Dario Fusco (Italia, 2025), Kanaan di Dominik Mirecki (Polonia, 2026), Your City di Ting Su (Cina, Francia, USA, 2026) e Il gatto di Monica di Letizia Zatti (Italia, 2025).

Il Premio sarà attribuito martedì 1° dicembre alle 20.15 a: “CULT!” Diffusione culturale nella Sala dell’Orologio in Piazza Libertà a Bergamo dalla giuria composta da Nadia Ghisalberti (produttrice PERSEOfilm), Giuliano Magni (operatore di ripresa e montatore), Valentina Masper (programmatrice e curatrice Lab 80 film), Monica Masucci (media educator) e Federico Pedroni (critico cinematografico). Al contempo si assegnerà una menzione speciale all’opera più significativa che ha come tema “Abitare il mondo”: il rapporto tra le persone e i luoghi che abitano. Ermanno Olmi ha sempre osservato come il paesaggio plasmi l’identità umana. Come si può raccontare il legame tra individui e territori/luoghi, tra memoria e trasformazione urbana e rurale? Cosa significa oggi sentirsi parte di un luogo?

Così l’Assessore alla cultura del Comune di Bergamo Sergio Gandi: “Con un centinaio di opere giunte da ogni angolo del mondo, il Premio Ermanno Olmi dimostra una proiezione internazionale ormai pienamente matura. Non si tratta soltanto di un dato quantitativo, ma del significativo livello qualitativo riscontrato in tutti i lavori pervenuti: una densità espressiva e tecnica che ha reso particolarmente impegnativo il compito della giuria, messa a dura prova da una selezione tra sguardi di alto profilo. Questa difficoltà di scelta è la conferma più evidente di come il Premio sia entrato nei circuiti della produzione cinematografica globale, riconosciuto come una tappa di reale valore artistico da chi fa cinema oggi. Bergamo si accredita così non come semplice spettatrice, ma come spazio di confronto internazionale per le nuove generazioni di registi, capaci di interrogare il presente con il coraggio e la sensibilità che Ermanno Olmi ci ha insegnato”.

Durante la serata, ad ingresso gratuito, saranno mostrare le quattro opere finaliste del Premio Ermanno Olmi e si omaggerà il regista con la proiezione di: Durante l’estate (Italia, 1971), titolo poco conosciuto della filmografia del maestro bergamasco che cesella con abilità una storia minimalista, ambendo alla dimensione di favola moderna.

I Film finalisti

La Pinetella di Dario Fusco (Italia, 2025 – 6’44”)

Una donna rivive le memorie della sua adolescenza nel luogo dove sono avvenute.

Dario Fusco – Nasce a Napoli nel 2002. Nel 2022 partecipa al film collettivo Procida curandone la regia, la fotografia e l’audio, e nello stesso anno partecipa alle riprese del cortometraggio Welcome to Paradise come assistente di fotografia. Attualmente sta lavorando al suo primo lungometraggio documentario.

Kanaan di Dominik Mirecki (Polonia, 2026 – 14’58”)

Due immigrati provenienti dal Medio Oriente, fuggiti dalla guerra e rifugiatisi in Polonia, lavorano illegalmente nel settore delle ristrutturazioni. Durante un lavoro, trovano il corpo senza vita di un uomo. Chiameranno la polizia, nonostante il rischio di essere espulsi dal Paese?

Dominik Mirecki – Regista e sceneggiatore classe 1996. Il suo film precedente, Son of Happiness, viene selezionato per il Future Frames 2025 al Karlovy Vary International Film Festival. Il suo ultimo cortometraggio, Kanaan, viene incluso nel magazine Variety. Al momento sta sviluppando il suo primo lungometraggio.

Your City di Ting Su (Cina, Francia, USA, 2026 – 13’39’’)

Un diario autobiografico frammentario mascherato da film catastrofico. Quella che inizia come una banale telefonata si trasforma lentamente in una tempesta di incertezze. Tra Shenzhen e New York, città costruite dalla migrazione e dal cambiamento costante: due voci queer, un fiume di pellicola analogica e immagini termografiche. Un film che si costruisce e crolla attorno alle piccole vite intrappolate nel disagio del presente.

Ting Su – Nata nel 2003, è una regista e sound designer cinese che vive tra New York e Shenzhen. Ha studiato alla Tisch School of the Arts della New York University. Tra le sue opere figurano Daily Worker e Your City.

Il gatto di Monica di Letizia Zatti (Italia, 2025 – 13’)

Adele è una catsitter che approfitta delle case altrui per incontrarsi con Pietro, il suo amico con cui ha una relazione occasionale. Tanto nessuno se ne accorgerà…

Letizia Zatti – Nata nel 1997, è una regista e sceneggiatrice italiana, cresciuta a Bergamo. Dopo aver conseguito il diploma in Produzione presso la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano, prosegue la sua formazione al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Inizia la sua carriera lavorando come assistente alla regia e nel settore backstage per produzioni cinematografiche e pubblicitarie, portando avanti parallelamente lo sviluppo dei propri progetti autoriali, tra cui Acqua che scorre non porta veleno, Dissidia e Bambine mie.

Omaggio a Ermanno Olmi

Durante l’estate di Ermanno Olmi (Italia, 1971 – 97’)

A Milano vive un professore di mezza età, che si guadagna da vivere facendo il disegnatore per una casa editrice. L’uomo, appassionato di araldica, in cambio di un rimborso spese, senza averne la facoltà, attribuisce titoli e stemmi a quanti sono gentili con lui, dopo averli convinti della loro nobiltà. Il film è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1971 e l’anno successivo è stato candidato al Gold Hugo come miglior lungometraggio al Chicago International Film Festival.