Palosco, uccisa nel letto con oltre 30 coltellate: fermato il figlio 47enne. I vicini: “Lei gli diceva di farsi curare”

Emilia Bianchi, 70 anni, sarebbe stata assassinata nella notte tra venerdì e sabato. Mattia Bonassi, classe 1979, non ha reso dichiarazioni. I vicini: “Sentivamo urlare, lei gli diceva che doveva farsi curare”

Palosco. È stata uccisa con oltre trenta fendenti mentre si trovava nel suo letto. Così Mattia Bonassi, figlio di Emilia Bianchi, 70 anni, avrebbe assassinato la madre nella notte tra venerdì e sabato, nella villetta di via Papa Paolo VI. L’uomo, classe 1979, è stato trovato domenica mattina dagli agenti della Polizia locale in stato di shock. Nel tardo pomeriggio i carabinieri hanno disposto nei suoi confronti il fermo di indiziato di delitto. In serata il primogenito 47enne, assistito dall’avvocato Alessandro Rossini del foro di Bergamo, è stato trasferito nel carcere di Bergamo dove non ha reso dichiarazioni agli investigatori.

L’omicidio sarebbe avvenuto alcuni giorni prima del ritrovamento del corpo della donna. A dare l’allarme è stato un parente, che da tempo non aveva notizie della settantenne. Gli agenti della Polizia locale si sono quindi recati nell’abitazione per controllare che fosse tutto a posto. Ed è proprio in quel frangente che gli operatori hanno trovato il figlio, convivente, in stato di shock e, poco dopo, il corpo della madre nella camera da letto, con numerose ferite da punta e taglio.

I carabinieri della stazione di Martinengo e del Nucleo operativo e radiomobile di Treviglio hanno avviato i rilievi, coordinati dal pubblico ministero della Procura di Bergamo Cinzia Clemente, presente sul posto. Anche gli spazi esterni alla villetta sono stati passati al setaccio. Nel pomeriggio di domenica gli investigatori hanno analizzato alcuni oggetti trovati in strada, vicino al muro che delimita il campo da calcio dell’oratorio: tra questi, quello che sembrava essere un orologio da parete e una cornice.

Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti c’è soprattutto l’arma utilizzata per uccidere Emilia. I carabinieri stanno analizzando diversi coltelli trovati nell’abitazione. L’ipotesi al momento più accreditata indica però un grosso coltello da cucina, rinvenuto dalla Polizia locale nella notte tra venerdì e sabato sulla strada, all’esterno della villetta, dopo la segnalazione di un passante. Saranno quindi gli esami tecnici e l’autopsia a stabilire se sia effettivamente l’arma del delitto.

A colpire, oltre alla violenza dell’aggressione, è il contesto familiare nel quale è maturata la tragedia. Madre e figlio vivevano insieme e, secondo quanto raccontano alcuni residenti, la convivenza sarebbe stata segnata da tensioni e discussioni anche accese. “Li sentivo urlare qualche volta, ma non li conoscevo bene”, racconta una vicina. Un’altra residente ricorda le parole che Emilia avrebbe rivolto al figlio durante alcuni litigi: “Gli diceva che doveva farsi curare”.

Una situazione familiare fragile, nella quale sarebbero stati presenti anche problemi di dipendenza e difficoltà personali del figlio. Sono aspetti che dovranno trovare eventuale riscontro e che, allo stato, non spiegano le ragioni dell’omicidio. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire i rapporti tra i due e le circostanze che hanno preceduto l’aggressione.

Sabato sera Emilia aveva un appuntamento con i suoi coscritti del 1956, che avevano organizzato una cena per festeggiare i 70 anni. Il ritrovo era al ristorante Stockholm di Castelli Calepio. Alcuni amici la aspettavano in uno spiazzo per raggiungere insieme il locale, ma la donna non si è presentata. Secondo la ricostruzione degli investigatori, era già stata uccisa.

Vedova da circa quarant’anni, Emilia aveva tre figli. La sua è una storia di lavoro e sacrifici. Insieme al marito, muratore e piastrellista morto in Libia a causa di una malattia, aveva avuto un appezzamento di terreno sul quale la famiglia aveva avviato un vivaio. Dopo la morte del marito era stata lei a portarne avanti l’attività, fino a una ventina di anni fa. Successivamente aveva lavorato come donna delle pulizie.

In paese la si incontrava spesso in bicicletta o al cimitero. “Era giù di morale”, ricorda una conoscente. Tra i residenti resta anche il ricordo delle discussioni che, nel tempo, sarebbero state udite provenire dalla villetta. Segnali di una convivenza difficile, sui quali ora si concentrano anche gli accertamenti degli investigatori.