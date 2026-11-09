Palosco, i carabinieri erano già intervenuti per una lite madre-figlio. Il sindaco: “Emilia veniva da me a sfogarsi”

Erano già intervenuti a gennaio, i carabinieri, nella villetta di via Papa Paolo IV a Palosco. Una lite tra la settantenne Emilia Bianchi e il figlio Mattia Bonassi aveva fatto scattare la segnalazione e l’apertura di un fascicolo per percosse. La donna non aveva mai sporto denuncia, ma il reato è procedibile d’ufficio e dunque la Procura ci stava lavorando, anche se il procedimento era prossimo all’archiviazione. Nella notte tra venerdì e sabato, Bianchi è stata assassinata nella sua camera da letto con oltre trenta coltellate.

“Scusa Mario, ho bisogno di sfogarmi”. Ogni due o tre mesi, la settantenne si recava nell’ufficio del sindaco Mazza. “Mi parlava della situazione delicata di entrambi i figli – racconta il primo cittadino –. Ma più che di Mattia, era preoccupata per Alessandro, di due anni più piccolo. Emilia era solare, sebbene la condizione di grande fragilità dei figli l’avesse un po’ incupita. Una donna estroversa: quando aveva il vivaio sotto casa, ci passavamo tutti”.

Figura storica e ben nota in paese, rimasta vedova da circa quarant’anni, in passato aveva gestito un vivaio insieme al marito per poi lavorare come addetta alle pulizie. Sabato sera, al ristorante Stockholm di Castelli Calepio, avrebbe dovuto festeggiare i 70 anni con i coscritti del 1956. Un appuntamento a cui non si è mai presentata.

A fare la tragica scoperta è stato un parente, allarmato dal fatto di non riuscire a mettersi in contatto con lei. Gli agenti della Polizia locale, intervenuti per un controllo, hanno trovato il corpo senza vita e, all’interno della villetta, il figlio convivente Mattia Bonassi (classe 1979) in stato di shock. L’uomo, che svolge lavori saltuari e al momento non risulta in carico né al Sert né al Cps, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto dai carabinieri della stazione di Martinengo e del Nucleo di Treviglio, coordinati dal pubblico ministero della Procura di Bergamo Cinzia Clemente.

Difeso dall’avvocato Alessandro Rossini e trasferito nel carcere di Bergamo, Bonassi non ha reso dichiarazioni durante le prime fasi. L’interrogatorio di garanzia davanti al gip dovrebbe essere fissato per martedì.

Nel frattempo, proseguono i rilievi e le indagini sul campo. All’esterno della villetta, sulla strada, la Polizia locale ha recuperato un grosso coltello da cucina ritenuto l’arma del delitto; vicino al muro dell’oratorio sono stati rinvenuti altri oggetti, tra cui una cornice e un orologio da parete.