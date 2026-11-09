L’infanzia come magia nella mostra di Nico Galmozzi allo spazio Sanbe15/c

Where does milk come from? è una domanda apparentemente semplice, quasi ingenua, che apre però a una riflessione più ampia sull’origine delle cose e sul modo in cui guardiamo il mondo. Una domanda infantile, nella quale la curiosità si mescola allo stupore e la ricerca di una risposta lascia spazio a qualcosa di più misterioso. Se il pensiero adulto tende a ricondurre ogni fenomeno a modelli razionali e scientifici, quello dei bambini può accogliere la spiegazione senza necessariamente esaurirsi in essa, oppure costruirne una propria, nella quale l’immaginazione diventa una forma di conoscenza e la magia una risposta sufficiente.

È in questo territorio di confine che si sviluppa il racconto pittorico di Nico Galmozzi nella mostra Where does milk come from? curata da SANBE15/C gallery e inserita nel programma di ArtDate, la cui 16^ edizione è dedicata al tema Magia.

La mostra si configura come il racconto di un mondo in cui i bambini abitano una realtà sospesa tra quotidianità e immaginazione, dove ciò che appare familiare può assumere contorni inattesi e dove il confine tra possibile e impossibile rimane volutamente aperto. Non si tratta tanto di rappresentare l’infanzia quanto di entrare in una dimensione in cui la realtà sembra attraversata da una componente magica, in cui le cose non hanno necessariamente bisogno di essere spiegate per poter esistere, ma il solo fatto di suscitare emozioni è totale magia.

In questo universo, gli animali occupano un posto altrettanto centrale: popolano le tele di Galmozzi, componendo un personale giardino senza gabbie in cui queste presenze si muovono liberamente. Gli animali diventano una sorta di elemento di congiunzione tra due modi di percepire il mondo: da una parte lo sguardo infantile, che li accoglie come presenze straordinarie, compagni di gioco e figure capaci di alimentare ogni sorta di immaginazione; dall’altra quello adulto, che pure riconosce nella natura e nel mondo animale qualcosa di profondamente misterioso e magico, una bellezza e una perfezione che sfuggono, almeno in parte, alla comprensione razionale.

Questa particolare familiarità con il mondo animale trova anche un’origine nell’esperienza personale dell’artista e nei paesaggi della sua infanzia. La crescita in luoghi di provincia del Nord Italia in cui le tracce di una precedente vocazione agricola convivevano con un’urbanizzazione sempre più presente hanno favorito, attraverso il rapporto diretto con la natura, lo sviluppo di un immaginario legato alla vita di provincia, che ritrova spazio nella sua pittura, tanto nella scelta dei soggetti, quanto nella libertà con cui questi abitano la superficie. Le figure sembrano appartenere a un repertorio personale, cresciuto attraverso ricordi, osservazioni e suggestioni in cui bambini e animali possono convivere o essere distanti, in scene che, seppur apparentemente realistiche, rimandano sempre a una dimensione altra.

Le curatrici dello spazio SANBE15/C gallery, Francesca Parisi e Paola Amadeo:

“Questa mostra è un’occasione importante per far conoscere alla città Nico Galmozzi, un artista che abbiamo amato fin da subito e che, con le sue opere dal forte impatto visivo, ci ricorda che l’infanzia non è soltanto una stagione della vita ma una possibile modalità di accesso alla realtà, che tutti possiamo sperimentare. Perché la magia non coincide necessariamente con qualcosa di soprannaturale, ma può risiedere nella capacità di guardare ciò che ci circonda senza dare per scontato nulla, lasciando che anche una semplice domanda sull’origine del latte possa trasformarsi in un piccolo, inesauribile mistero”.

Nico Galmozzi

Nico Galmozzi è nato a Torino nel 1983. Dopo la laurea in Arti Visive presso l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano si dedica attivamente alla produzione artistica, focalizzandosi sulla pittura figurativa su tela e carta con una ricerca tecnica che spazia tra olio e acrilico. Negli anni ha preso parte a numerose esposizioni, tra cui Sguardo Arcano Attraverso a cura di P. Fenini, presso il Palazzo dei Filippini di Lodi nel 2012. Tra le collettive spiccano la selezione tra i 20 finalisti del Premio Italian Factory per la giovane pittura italiana nel 2008 alla Fabbrica del Vapore di Milano, e le presenze nel 2024 alla residenza artistica Tracce nel vento (NaturalmenteArte, all’interno di Naturalmente Pianoforte, a cura di C. Cardini, Pratovecchio Stia – AR) e nel 2025 La Vita dell’Arte VI (a cura di P. Wang, Villa Venino, Novate Milanese). Le sue opere sono inserite in collezioni private e pubbliche, tra cui la Raccolta d’Arte Moderna e Contemporanea della Provincia di Lodi e la collezione della Fondazione Banca Popolare di Lodi.

Oltre all’attività artistica, il suo impegno si estende all’insegnamento di Disegno e Storia dell’Arte nelle scuole secondarie di secondo grado e alla ricerca nell’ambito delle discipline umanistiche, artistiche ed educative presso l’Università di Castilla-La Mancha. Vive e lavora a Lodi.