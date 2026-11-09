L’extralberghiero cresce (+82% annunci dal 2022) e chiede regole, sicurezza e professionalità

Dal bed & breakfast al rifugio d’alta quota, dalla casa vacanza alla foresteria, fino alle locazioni brevi: l’ospitalità extralberghiera è un universo fatto di mille forme, accomunate da una stessa responsabilità, quella di accogliere bene e in regola.

È da qui che nasce l’incontro “Ospitalità Extralberghiera”, promosso dal gruppo Federalberghi Extra Bergamo, in programma martedì 10 novembre 2026, dalle 15 alle 17, nella sede di Confcommercio Bergamo, in via Borgo Palazzo 137 (Sala Conferenze).

Un pomeriggio pensato per gli host del territorio, che intreccia due esigenze inseparabili, come la conformità alle regole dell’ospitalità e l’esperienza di soggiorno dell’ospite, con il passa-parola che è il vero passe-partout per il turismo.

L’incontro prevede un momento tecnico dedicato alle novità del settore e alla normativa regionale, per gestire le attività in sicurezza e nel rispetto delle regole. Segue la presentazione di due strumenti concreti: la guida di Federalberghi Extra Bergamo, manuale di adempimenti e buone pratiche, con tutti gli obblighi previsti dalla normativa regionale e nazionale e preziosi suggerimenti e un welcome book digitale, personalizzabile da ogni impresa. Il welcome book è la guida della struttura che accoglie, ancora prima di arrivare a destinazione e volendo già in fase di prenotazione, gli ospiti, con una guida informativa a disposizione direttamente sullo smartphone e condivisibile via email o stampato. Racchiude le informazioni essenziali (orari di chek-in e check-out, Wi-Fi, dotazione e regole della casa), ma il suo valore sta nel contribuire a rendere il soggiorno il più interessante possibile. Con una sezione sulle attrazioni e servizi curata dall’host, diventa un’occasione per raccontare, da “ambassador”, il proprio territorio: la trattoria dove mangiare bene, il sentiero da percorrere in autunno, il modo più comodo per muoversi, l’evento da non perdere, perfino le piccole istruzioni di una casa che l’ospite vive per qualche giorno, dalla raccolta differenziata al riscaldamento. È ciò che trasforma un soggiorno in un’esperienza e che gli ospiti ricordano al momento di lasciare una recensione. Per le imprese, inoltre, è uno strumento che toglie tempo alle domande ripetitive e lo restituisce all’accoglienza vera, perché ogni informazione si può aggiornare in qualsiasi momento, senza dover redigere un nuovo documento.

L’incontro si apre alle 15 con il saluto di benvenuto di Ilze Allena, presidente di Federalberghi Extra Bergamo. Seguono gli interventi di Oscar Fusini, direttore di Confcommercio Bergamo, sulle novità e le opportunità per il settore e di Daniela Nezosi, vicedirettore, sulla guida e sul welcome book. Ampio spazio sarà riservato al question time, perché ogni gestore possa portare dubbi e casi concreti.

L’incontro è rivolto agli host– soci e non soci- che gestiscono b&b, case e appartamenti per vacanze, foresterie lombarde, locande, ostelli, rifugi alpinistici ed escursionistici, bivacchi fissi, campeggi, villaggi turistici, aree di sosta e locazioni brevi e turistiche. La partecipazione è gratuita e richiede l’iscrizione online (Info: 035.4120134, info@confcommerciobergamo.it).

“Chi ospita offre oltre al soggiorno, un pezzo del proprio territorio. Per questo accogliere bene e rispettare le regole sono due facce della stessa professionalità- sostiene Ilze Allena, presidente Federalberghi Extra-. Il gruppo Federalberghi dedicato all’extralberghiero nasce per stare accanto a chi lavora ogni giorno in questo settore, in tutte le sue forme, dal b&b al rifugio, dalla casa vacanza alla locazione breve e per dare a ciascuno strumenti concreti. Con la guida mettiamo in ordine adempimenti e buone pratiche per lavorare con serenità. Con il welcome book digitale offriamo qualcosa in più: uno spazio in cui ogni host può raccontare il proprio angolo di Bergamo, dal ristorante che consiglierebbe a un amico al sentiero più bello dove incamminarsi, dal museo al laboratorio. È così che un soggiorno diventa un ricordo e una buona recensione e chi fa ospitalità con passione può distinguersi. Siamo convinti che la maggior parte di chi accoglie lo faccia con serietà e desiderio di crescere. Il nostro compito è sostenere questo percorso, anche per valorizzare chi lavora nel rispetto delle regole e per fare della nostra provincia una destinazione sempre più riconoscibile e ospitale”.

“L’ospitalità è il biglietto da visita di un Paese e non può essere ridotta a un secondo lavoro: deve essere un mestiere, esercitato con professionalità- sottolinea Oscar Fusini, direttore Confcommercio Bergamo-. Per questo crediamo che la crescita del turismo, in qualità e in quantità, passi dallo sviluppo della ricettività extralberghiera. Nelle aree interne della nostra provincia, dove difficilmente potranno essere costruiti o ristrutturati alberghi, sarà addirittura l’unica leva su cui contare. Abbiamo un vantaggio da sfruttare, quello di un territorio facilmente raggiungibile grazie all’autostrada e all’aeroporto, e il compito di costruire intorno a questa accessibilità offerta ricettiva, servizi per gli ospiti ed esperienze”. Il turismo che ha attraversato Bergamo in questi anni non ha prodotto una crescita proporzionale di imprese, perché si è tradotto per lo più in attività svolta da privati, con limiti evidenti: “Non si possono dedurre le spese né assumere lavoratori, e un settore che non può investire né creare occupazione non cresce come dovrebbe – continua Fusini-. Per questo riteniamo giusta la revisione della normativa che impone la partita IVA già dal terzo immobile, perché sposta buona parte dell’offerta verso una gestione imprenditoriale, più manageriale, capace di investire. Il nostro obiettivo è accompagnare chi ospita in questo passaggio: formare gli imprenditori, farli crescere nel rispetto della legge, assisterli nello sviluppo dimensionale e tutelarne gli interessi, rafforzando la sicurezza degli ospiti e il rispetto delle regole da parte di tutti, per evitare ogni forma di concorrenza sleale. Perché il nostro lavoro non è difendere un segmento, ma far crescere l’intero sistema della ricettività del territorio”.

I numeri dell’ospitalità extralberghiera a Bergamo: + 82% in quattro anni: la città concentra il 40% degli annunci, terza in Lombardia dopo Milano e Como