Lavoro e rappresentanza nell’era digitale, a Bergamo un seminario sul futuro dei corpi intermedi

Martedì 10 novembre all’Università di Bergamo un confronto tra studiosi su come tecnologia, nuove forme di occupazione e cambiamenti sociali stiano trasformando il ruolo di sindacati e associazioni di categoria

Bergamo. Martedì 10 novembre nella sede di Sant’Agostino un confronto su come tecnologia, nuove forme di lavoro e cambiamenti sociali stiano trasformando il ruolo di sindacati, associazioni di categoria e organizzazioni di rappresentanza.

Chi dà voce oggi agli interessi dei lavoratori e delle imprese? E come stanno cambiando le organizzazioni che li rappresentano, in un mondo del lavoro attraversato dalla digitalizzazione, da nuove forme di occupazione e da profondi cambiamenti sociali? Sono alcune delle questioni al centro del seminario.

“Tecnologia, welfare e relazioni industriali”, in programma martedì 10 novembre, dalle 14 alle 17.30, nell’Aula Fornasa dell’Università degli studi di Bergamo, in piazzale Sant’Agostino 2, Bergamo Alta. Sindacati, associazioni datoriali e di categoria sono alcuni dei soggetti che tradizionalmente svolgono una funzione di rappresentanza e mediazione tra lavoratori, sistema produttivo e istituzioni. Ma in che modo possono continuare a esercitare questo ruolo in un contesto nel quale cambiano le tecnologie, le organizzazioni produttive, le aspettative dei lavoratori e le forme stesse dell’occupazione?.

Il seminario nasce proprio dalla volontà di approfondire queste trasformazioni, evitando una lettura che dia semplicemente per acquisita la crisi dei corpi intermedi, ma interrogandosi su come stiano evolvendo le loro funzioni, sulle difficoltà che incontrano e sulle eventuali nuove forme di rappresentanza che stanno emergendo. Un confronto che metterà in relazione le trasformazioni del lavoro con i temi del welfare e delle relazioni industriali, per comprendere come si organizzano oggi gli interessi individuali e come possono trovare risposte collettive.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del prof. Sergio Cavalieri, rettore dell’Università degli studi di Bergamo. Il seminario sarà presieduto dal prof. Giuseppe Scaratti, direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Ateneo. Interverranno la prof.ssa Ivana Pais, ordinaria di Sociologia economica all’Università Cattolica del Sacro Cuore; il prof. Roberto Pedersini, ordinario di Sociologia economica all’Università degli studi di Milano; e il prof. Stefano Tomelleri, ordinario di Sociologia generale all’Università degli studi di Bergamo. Il confronto sarà arricchito dagli interventi di Stefano Ronchi, ricercatore in Sociologia economica, e Francesco Seghezzi, docente a contratto, entrambi dell’Università degli studi di Bergamo, nel ruolo di discussant.