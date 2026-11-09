La Festa del Cioccolato torna in piazza della Cittadella a Bergamo Alta

Bergamo. Il cuore storico di Bergamo Alta si prepara a riempirsi di dolcezza: da venerdì 13 a domenica 15 novembre torna la Festa del Cioccolato di Bergamo, Cittadella Edition. La suggestiva Piazza della Cittadella farà nuovamente da cornice a un appuntamento molto atteso che, forte dello straordinario successo delle scorse edizioni, si conferma un punto di riferimento per gli amanti dell’artigianalità culinaria.

L’evento, promosso da Promozioni Confesercenti, vedrà la partecipazione di otto maestri cioccolatieri d’eccellenza provenienti da tutta Italia. Le eccellenze dell’arte dolciaria arriveranno a Bergamo dalla provincia orobica e da Monza, Pavia, Torino, Cuneo, Parma, Campobasso e Reggio Calabria. Sarà un intero fine settimana all’insegna del gusto, dei profumi e delle scoperte gastronomiche. Tra stand esclusivi, degustazioni guidate e abbinamenti inediti, i visitatori avranno l’opportunità di compiere un vero e proprio viaggio sensoriale nel mondo del cioccolato italiano più autentico. Un’esperienza golosa e irresistibile pensata per conquistare il pubblico di tutte le età, dai grandi ai più piccoli.

Il programma

La Festa del Cioccolato si svolgerà dal 13 al 15 novembre dalle 9.00 alle 19.30 con alcuni appuntamenti speciali. Venerdì 13 novembre, durante la mattinata, è prevista la visita agli stand dei bambini della Scuola dell’Infanzia Centro per la Famiglia Bergamo Alta che riceveranno un piccolo e gustoso dono e degli studenti e le studentesse del IC Donadoni – Primaria Ghisleni che parteciperanno al laboratorio condotto dal maestro cioccolatiere Gabriele Mainero.

Sabato 14 novembre gli amanti del cioccolato avranno l’opportunità di degustarlo abbinato al Moscato di Scanzo per un’esperienza unica. La degustazione sarà condotta dal pasticciere Gabriele Mainero e da Ilenia Bonzi, responsabile marketing del Consorzio di Tutela del Moscato di Scanzo. Per prenotazioni scrivere a p.pirrone@conf.bg.it

Domenica 15 novembre sarà il giorno della creazione di una scultura di cioccolato, un’opera d’arte effimera ricavata da un monoblocco di cacao di 20 kg, che metterà in risalto il talento e la creatività dello scultore Bruno Manenti. L’opera verrà poi donata da Confesercenti alla Scuola dell’Infanzia Centro per la Famiglia Bergamo Alta che realizzerà un’asta di beneficenza.

“La Festa del Cioccolato Cittadella Edition torna per la sua quarta edizione nella splendida cornice di Piazza Cittadella, oggi finalmente restituita alla piena vivibilità – afferma Cesare Rossi direttore di Promozioni Confesercenti Bergamo -. Siamo orgogliosi di portare in Bergamo Alta un evento molto apprezzato da residenti e turisti, capace di unire l’eccellenza dei maestri cioccolatieri italiani alla bellezza di uno dei luoghi più caratteristici della città. Accanto agli stand, il programma prevede numerose iniziative dedicate ai bambini e bambine della scuola materna e delle classi elementari che ascolteranno dal racconto del pasticciere Gabriele Mainero come nasce una tavoletta di cioccolato. Per gli adulti è invece prevista una speciale degustazione grazie alla collaborazione con il Consorzio del Moscato di Scanzo, mentre domenica il maestro incisore Bruno Manenti realizzerà una scultura in cioccolato che sarà donata alla scuola dell’infanzia per sostenere una raccolta fondi. Un sentito ringraziamento va ai pasticceri che ogni anno rinnovano la loro fiducia nell’iniziativa e al Comune di Bergamo per la preziosa collaborazione.”