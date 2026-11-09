La CFD entra nel gruppo Villa Sistemi Medicali: acquisito il 70% dell’azienda

La società bergamasca di Scanzorosciate, specializzata in apparecchiature radiologiche, manterrà la propria identità e l’attuale amministratore Daniele Cerqua. L’obiettivo è rafforzare la presenza sui mercati internazionali e competere con i grandi gruppi stranieri

Bergamo. Un’unione importante nel panorama dell’industria radiologica italiana, quella tra la bergamasca CFD Srl e una storica realtà milanese come Villa Sistemi Medicali SpA: due realtà del Made in Italy le cui produzioni si integrano alla perfezione e che, grazie a questa sinergia, possono puntare con ancora maggiore decisione a diventare dei punti di riferimento sul mercato internazionale. Villa SM ha infatti messo a punto l’acquisizione del 70% di CFD, con un obiettivo chiaro: quello di aiutare il marchio bergamasco ad affrontare le sfide del mercato contemporaneo grazie alla propria reputazione di lunga data, favorendone lo sviluppo.

“L’industria radiologica italiana è tra le più ampie, sviluppate e diversificate al mondo – spiega Davide Baratto, Ceo di Villa Sistemi Medicali -, con competenze, know-how e capacità innovative uniche sulla scena internazionale, ma per affrontare il mercato del presente e del futuro è necessario trovare sinergie per non soccombere a grossi player stranieri che guardano con interesse a queste realtà. Non intendiamo cancellare o inglobare l’identità di CFD, al contrario, intendiamo fare da tramite verso una dimensione internazionale. L’industria radiologica italiana è cresciuta ed è divenuta ciò che è oggi grazie a generazioni di imprenditori, ingegneri e tecnici capaci di trasformare competenze specialistiche in apparecchiature utilizzate in tutto il mondo. Oggi quelle competenze hanno bisogno di risorse, organizzazione e prospettive di lungo periodo”.

D’altra parte, le produzioni Villa Sistemi Medicali SpA e CFD Srl si integrano perfettamente, rendendo l’unione delle forze uno sbocco quasi naturale per le due realtà. Villa SM è infatti una società di lungo corso, da sempre localizzata nell’hinterland milanese e conosciuta e apprezzata sul panorama medicale. La sua produzione è incentrata sullo sviluppo e sulla produzione di sistemi radiologici che spaziano dalle sale radiografiche digitali ai tavoli telecomandati per radiografia e fluoroscopia, con un fatturato che per oltre l’85% si attesta sul mercato estero. La bergamasca CFD è una realtà più giovane, ma con un know-how di tutto rispetto: in venti anni di attività, si è specializzata nella progettazione e produzione di monoblocchi radiogeni e di generatori, potendo vantare migliaia di unità vendute per applicazioni medicali e veterinarie, oltre a competenze nei sistemi portatili e mobili da corsia e negli archi a C.

I due marchi continueranno a operare mantenendo la propria identità e la guida di CFD rimarrà nelle mani dell’attuale amministratore, Daniele Cerqua: “Questo incontro per noi apre possibilità di collaborazioni nella progettazione, negli acquisti, nella produzione, nella qualità e nell’accesso ai mercati – spiega l’imprenditore –. La rete internazionale Villa potrà sostenere la diffusione delle soluzioni CFD, aiutandoci a diversificare applicazioni e mercati. Abbiamo costruito questa azienda investendo in competenze, prodotti e vicinanza ai clienti. Questa nuova fase con Villa ci permette di affrontare sfide tecnologiche e commerciali più ambiziose, continuando a valorizzare la nostra identità e le persone che qui lavorano”.

A conferma della volontà di proseguire insieme questo percorso di sviluppo, dopo l’annuncio dell’acquisizione le due aziende si sono presentate congiuntamente al SIRM, il Congresso della Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica, svoltosi a Milano dal 5 all’8 novembre. Una scelta all’insegna della contemporaneità, dunque, ma anche della continuità, con un sogno che si fa sempre più vicino: quello di poter trasmettere alle nuove generazioni un sapere industriale italiano e trasformarlo in innovazione.

Il profilo di Villa Sistemi Medicali

Fondata nel 1958 e con sede a Buccinasco (MI), Villa Sistemi Medicali SpA è specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di sistemi per la diagnostica per immagini per il mercato medicale. Presente in oltre 100 Paesi nel mondo, è un nome conosciuto nel settore e con una lunga storia fatta di qualità e innovazione. Ultimo ingresso nel catalogo aziendale, il nuovo tavolo radiologico telecomandato Chronos, che integra il sistema AIR Mode (Anatomy on Image Receptor) per l’esecuzione di esami anche a contatto. Premiato con Red Dot Award per il design, l’ultimo nato in casa Villa è il perfetto esempio della sua filosofia produttiva, che mira a unire tecnologia, efficienza, innovazione, funzionalità ed estetica. L’azienda pone la massima attenzione anche agli aspetti legati alla sostenibilità sociale, tanto da aver ottenuto nel 2026 la certificazione UNI/PdR 125:2022 per la Parità di Genere.

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