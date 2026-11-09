La caccia nel Parco dei Colli arriva in Regione: Avs chiede più controlli e valuta lo stop

Il consigliere Onorio Rosati ha presentato un’interrogazione alla Giunta Fontana dopo le segnalazioni di cittadini ed escursionisti. Nel mirino la sicurezza vicino ai sentieri, l’utilizzo dei richiami vivi e i rischi legati al piombo

La caccia all’interno del Parco dei Colli di Bergamo approda in Consiglio regionale. A portare la questione all’attenzione della Giunta Fontana è Onorio Rosati, consigliere di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha depositato un’interrogazione chiedendo maggiori controlli sull’attività venatoria nell’area protetta e una revisione delle regole che ne consentono lo svolgimento.

Alla base dell’iniziativa ci sono le numerose segnalazioni raccolte da cittadini ed escursionisti, che riferiscono di spari a breve distanza dai sentieri. Tra le questioni sollevate anche le presunte irregolarità nell’impiego dei richiami vivi in gabbia, con particolare riferimento ad anellatura, tracciabilità e benessere degli animali, oltre ai possibili rischi di contaminazione da piombo per gli ecosistemi.

Nel quadro tracciato da Rosati si inserisce anche il tema del consumo di suolo e della perdita di biodiversità legati ai cantieri della tangenziale Paladina-Sedrina, che interessano il territorio del Parco.

Con l’interrogazione, il consigliere chiede innanzitutto verifiche tempestive e controlli da parte della Polizia provinciale sul rispetto delle distanze di sicurezza e sulla regolarità dei richiami vivi. Domanda inoltre maggiore trasparenza sui dati relativi al numero di cacciatori autorizzati e ai capi abbattuti, insieme a un monitoraggio dei rischi di contaminazione da piombo.

Tra le richieste rivolte alla Regione anche l’ampliamento delle zone in cui la caccia è vietata, dando seguito alle istanze formali avanzate dall’Ente Parco e dagli enti locali. Rosati sollecita infine una valutazione sull’introduzione del divieto totale di attività venatoria all’interno dell’intero territorio dei parchi regionali lombardi.

“È del tutto inaccettabile che all’interno di un’area protetta esistano vere e proprie zone franche per la caccia legalizzate da Regione Lombardia – dichiara il consigliere -. Raccogliamo le quotidiane segnalazioni dei cittadini che chiedono la salvaguardia della fauna e dell’incolumità pubblica: tra la frammentazione delle tutele, il consumo di suolo derivante dai cantieri della Paladina-Sedrina e la dispersione di piombo nei boschi, il patrimonio di biodiversità è fortemente a rischio”.