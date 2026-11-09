il senso della comunità
Il passaggio del secolo: il Novecento e la contemporaneità
La mutazione del vivere collettivo tra radici comunitarie e nuove forme di individualismo
Il passaggio dal XIX al XX secolo non ha segnato soltanto un’evoluzione materiale o tecnologica della società occidentale, ma ha rappresentato una profonda frattura antropologica. L’essere umano ha cambiato il modo di abitare lo spazio, di vivere il tempo, di percepire sé stesso in relazione agli altri. È mutata la forma della città, è cambiata la struttura della famiglia, e con esse si è trasformato il senso della comunità. La modernità non è stata solo un processo tecnico o produttivo, bensì una lenta e profonda rielaborazione della vita quotidiana, delle emozioni, delle aspirazioni condivise.
Nel corso del Novecento, e ancor più nel passaggio al XXI secolo, l’uomo ha visto progressivamente allontanarsi quel tessuto sociale che un tempo ne costituiva il fondamento esistenziale: il legame di vicinato, la solidarietà spontanea, la ritualità delle relazioni, la piazza come luogo di ascolto reciproco e di partecipazione politica. Oggi, in un’epoca definita da molti “post-industriale” o “post-umana”, emerge con crescente evidenza una domanda urgente e profonda: che fine ha fatto la dimensione collettiva dell’essere umano?
Antropologia del mutamento: dalla comunità organica alla società fluida
L’antropologia culturale ci insegna che in ogni epoca storica il vivere umano è definito da una trama di relazioni. In molte culture tradizionali, la persona non esiste in sé e per sé, ma solo come nodo all’interno di una rete di legami familiari, spirituali, comunitari. La propria identità è condivisa, distribuita, riconosciuta. Non si è mai soli: ogni gesto, ogni parola, ogni rito è collocato all’interno di un universo simbolico comune.
Nel Novecento, questa visione del mondo inizia a essere incrinata. Le due guerre mondiali, l’urbanizzazione di massa, la diffusione dell’economia industriale e del lavoro salariato strappano milioni di individui dai loro contesti originari. L’uomo entra nella fabbrica, nella burocrazia, nell’istituzione moderna: lì è registrato, schedato, inquadrato. Il corpo urbano si espande, le case diventano più piccole, i nuclei familiari più ristretti. La socialità si ridefinisce, perdendo i suoi caratteri rituali e diventando spesso occasionale, intermittente, funzionale.
Nel secondo dopoguerra, la crescita delle democrazie liberali e dello Stato sociale riporta al centro, almeno per un tempo, l’idea di collettività. Le grandi conquiste del secolo — la sanità pubblica, l’istruzione per tutti, la previdenza, i diritti civili — sono il frutto di un’idea forte: che la società esiste, e che la felicità del singolo non è separabile dal benessere collettivo.
Eppure, già dagli anni Ottanta del Novecento, questa convinzione comincia a vacillare. Il neoliberalismo, la globalizzazione, il trionfo dell’individualismo competitivo e consumista erodono progressivamente il senso di appartenenza a un corpo sociale. L’individuo si emancipa, sì, ma al prezzo di un crescente isolamento. In un celebre saggio, l’antropologo Marc Augé parla di “non-luoghi”: spazi funzionali e impersonali (aeroporti, centri commerciali, autostrade) in cui si passa senza lasciare traccia, senza incontrare realmente l’altro.