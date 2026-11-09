Giovedì 12 novembre
Habilita e Asst Bergamo Est: insieme a Credaro per promuovere salute e prevenzione
Si tratta del primo di una serie di appuntamenti che il gruppo sanitario Habilita ha programmato dopo il rinnovo, per i prossimi nove anni, della gestione dell’Ospedale Faccanoni di Sarnico
Credaro. Vivere più a lungo, ma soprattutto vivere meglio: le nostre abitudini quotidiane possono fare la differenza per la salute e contribuire a rallentare i processi di invecchiamento. È questo il messaggio al centro dell’evento intitolato “La salute è un bene comune. Viviamola insieme”, organizzato da Habilita in collaborazione con ASST Bergamo Est, e con la Casa di Comunià di Sarnico, in programma giovedì 12 novembre, alle 20.30, al Centro Civico Lorenzo Lotto di Credaro, in via Diaz 1/G. L’incontro informativo è a ingresso libero. Il programma della serata prevede una serie di interventi affidati agli specialisti di Habilita e di ASST Bergamo Est, che approfondiranno alcune delle principali tematiche legate alla salute e alla qualità della vita. In particolare, saranno affrontati i seguenti argomenti:
Obesità e diabete – Relatrice: Dr.ssa Cristina Lecchi, specialista Habilita in Medicina Interna.
Fumo e alcol – Relatore: Dr. Nicola Rizzardi, specialista in Medicina Interna per ASST Bergamo Est.
Alimentazione sana – Relatore: Dott. Adrian Fabio Zanoli, specialista Habilita in Scienza della Nutrizione.
Esercizio fisico – Relatrice: Dott.ssa Paola Bianchi, fisioterapista Habilita.
Si tratta del primo di una serie di appuntamenti che il gruppo sanitario Habilita ha programmato dopo il rinnovo, per i prossimi nove anni, della gestione dell’Ospedale Faccanoni di Sarnico. Il dottor Giovanni Taveggia, direttore sanitario della struttura del Basso Sebino, sottolinea l’importanza di iniziative di questo tipo: “Sono eventi volti a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione, prestando attenzione all’alimentazione e all’attività fisica. Seguendo semplici regole nella vita quotidiana possiamo prenderci cura del nostro benessere. Esistono oggi evidenze scientifiche che dimostrano come comportamenti e stili di vita salutari possano determinare un significativo rallentamento dell’invecchiamento, con miglioramenti sia nella durata sia nella qualità della vita”.
L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Credaro e dell’Ambito Monte Bronzone Basso Sebino.