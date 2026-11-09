Habilita e Asst Bergamo Est: insieme a Credaro per promuovere salute e prevenzione

Credaro. Vivere più a lungo, ma soprattutto vivere meglio: le nostre abitudini quotidiane possono fare la differenza per la salute e contribuire a rallentare i processi di invecchiamento. È questo il messaggio al centro dell’evento intitolato “La salute è un bene comune. Viviamola insieme”, organizzato da Habilita in collaborazione con ASST Bergamo Est, e con la Casa di Comunià di Sarnico, in programma giovedì 12 novembre, alle 20.30, al Centro Civico Lorenzo Lotto di Credaro, in via Diaz 1/G. L’incontro informativo è a ingresso libero. Il programma della serata prevede una serie di interventi affidati agli specialisti di Habilita e di ASST Bergamo Est, che approfondiranno alcune delle principali tematiche legate alla salute e alla qualità della vita. In particolare, saranno affrontati i seguenti argomenti: