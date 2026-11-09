Giovani laureati, Bergamo ne perde 521 nei trasferimenti con l’estero

L’analisi di Intesa Sanpaolo presentata al Festival dell’Impresa: “La forza del sistema manifatturiero bergamasco risiede anche nella presenza di filiere produttive radicate nel territorio e di relazioni consolidate tra imprese e fornitori”

Bergamo. Sono 658 i giovani laureati tra i 25 e i 40 anni che nel 2024 hanno trasferito la residenza dalla provincia di Bergamo all’estero. Nello stesso periodo ne sono arrivati 137 provenienti da altri Paesi. Il saldo è negativo per 521 persone. È uno dei dati presentati da Gregorio De Felice, Chief Economist di Intesa Sanpaolo, al Festival dell’Impresa di Bergamo, nell’ambito delle analisi della Direzione Studi e Ricerche del gruppo.

Considerando anche i trasferimenti verso le altre province italiane, nel corso dell’anno hanno lasciato la Bergamasca 1.750 giovani laureati, mentre 1.546 sono arrivati. Il saldo complessivo è negativo per 204 unità. La situazione cambia se si considerano separatamente i flussi: nei rapporti con le altre province italiane Bergamo registra infatti un saldo positivo di 317 laureati, che non basta a compensare quello negativo con l’estero.

La principale destinazione italiana è Milano, dove nel 2024 si sono trasferiti 313 giovani laureati bergamaschi. Seguono Brescia con 147 e Monza e Brianza con 59. In direzione opposta, dalla provincia milanese sono arrivati a Bergamo 293 laureati, da Brescia 122 e da Lecco 73. Il saldo migratorio complessivo dei laureati è risultato negativo in ciascun anno del quinquennio 2020-2024.

La perdita di giovani qualificati si confronta con un sistema produttivo che continua a mostrare una forte capacità di competere sui mercati internazionali, ma che deve fare i conti con il fabbisogno di nuove competenze. A livello nazionale, tra le imprese che nel 2025 hanno preso in considerazione l’intelligenza artificiale senza poi adottarla, il 58,6% ha indicato proprio la mancanza di competenze interne come motivo della rinuncia.

“La forza del sistema manifatturiero bergamasco – spiega De Felice – risiede anche nella presenza di filiere produttive radicate nel territorio e di relazioni consolidate tra imprese e fornitori. È un patrimonio importante per affrontare le sfide della competitività internazionale. Accanto a questi punti di forza emerge però la necessità di investire maggiormente nel capitale umano, creando le condizioni per attrarre e trattenere giovani qualificati. Innovazione, competenze e capacità di valorizzare i talenti saranno sempre più decisive per sostenere la crescita delle imprese e del territorio”.

Le filiere manifatturiere bergamasche possono contare su una rete di fornitori prevalentemente vicina: la distanza media delle forniture è di 94 chilometri e il 58% dei fornitori è considerato strategico per la presenza di rapporti commerciali di lungo periodo. Il 26,3% del valore degli acquisti proviene dalla provincia di Bergamo, mentre il 24,7% arriva da quella di Milano. Seguono Brescia con il 5,4%, Roma con il 3,3% e Monza e Brianza con il 3,2%.

Nel corso dell’incontro “L’industria che resiste”, De Felice ha presentato anche i risultati del manifatturiero italiano sui mercati esteri. Tra il 2016 e il 2025 le esportazioni sono cresciute del 53% a prezzi correnti, più della Germania (+33,3%), della Francia (+34,7%) e della Spagna (+51,4%). Il valore dei manufatti italiani venduti all’estero è aumentato di 216 miliardi di euro tra il 2015 e il 2025, quasi il doppio rispetto ai 109 miliardi in più registrati nel decennio precedente.

Nel 2025 l’export manifatturiero ha raggiunto 611,4 miliardi di euro, su un totale di 643,2 miliardi di esportazioni italiane. Negli ultimi 25 anni la propensione all’export del Paese è passata dal 25,6% del 2000 al 31,6% del 2025. La crescita è proseguita anche nel 2026: nei primi otto mesi dell’anno le esportazioni italiane sono aumentate del 5% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Nello stesso periodo il saldo commerciale ha raggiunto 34,7 miliardi di euro. Determinante il contributo del manifatturiero, con un avanzo di 82,9 miliardi, che ha più che compensato il deficit degli altri comparti.

“Negli ultimi venticinque anni – ha dichiarato De Felice – l’Italia ha rafforzato significativamente la propria presenza sui mercati internazionali, con una propensione all’export passata dal 25,6% del 2000 al 31,6% del 2025. Particolarmente significativa è la performance del manifatturiero: tra il 2016 e il 2025 le esportazioni sono cresciute del 53%, più di quanto registrato nei principali paesi europei. Un risultato che conferma la competitività del nostro sistema produttivo, fondata sulla qualità delle produzioni, sulla capacità di innovare e sul contributo delle piccole e medie imprese. In una fase segnata da tensioni geopolitiche e rincari energetici – conclude – sarà fondamentale continuare a investire in tecnologia e competenze e diversificare i mercati di sbocco”.

Il quadro delle imprese bergamasche trova conferma anche nella ricerca sulle 1.000 Imprese Best Performer. Le 918 aziende con il bilancio 2025 disponibile hanno registrato ricavi per 35,5 miliardi di euro, in aumento dell’1,5%, un margine operativo lordo pari al 15% e oltre 120mila addetti. I risultati migliori sono stati ottenuti dalle medie imprese, mentre i gruppi più grandi hanno risentito maggiormente del rallentamento dei mercati europei.

Tra i principali ostacoli alla crescita resta il costo dell’energia. Emma Marcegaglia, intervenuta nel confronto con Ferruccio de Bortoli, ha quantificato in cento euro per tonnellata di acciaio il possibile svantaggio competitivo delle imprese italiane. Un divario che incide anche sulle scelte di investimento: per una nuova acciaieria in Francia il gruppo sta definendo forniture elettriche a 60 euro per megawattora, con contratti di dieci-quindici anni, mentre per l’Italia il riferimento indicato è di circa 200 euro.

Il tema della competitività ha attraversato le tre giornate del Festival, dedicate al tema “Crescere nonostante”. Nella relazione inaugurale, Ferdinando Giugliano, direttore dell’Ispi, ha ricordato la capacità delle imprese italiane di superare sei anni di crisi, adattandosi ai cambiamenti, modificando i fornitori e cercando nuovi mercati. Una resilienza che, però, non può essere considerata una strategia sufficiente per il futuro. “Sperare che questo accada ancora non è una strategia”, ha avvertito.