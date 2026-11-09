Giochi in scatola, Molte fedi e film: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Giochi di ruolo e giochi in scatola alla Biblioteca Caversazzi, l’incontro con il giornalista Marzio G. Mian al Teatro di Borgo Santa Caterina per “Molte Fedi”, il gruppo di lettura a Mapello, film e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 9 novembre.

Ecco gli appuntamenti.

BERGAMO

Stasera alle 20.30 alla Biblioteca Caversazzi di Bergamo si terrà la “Serata GDR”, giochi di ruolo. La biblioteca ospita da metà settembre a fine maggio master, giocatori e i loro dadi ogni lunedì sera.

Prenota su EventBrite https://www.eventbrite.it/o/biblioteca-caversazzi-120879825843 scegliendo tra le sessioni disponibili. Si troveranno one-shot, playtest e sessioni più lunghe.

Se non ci fosse nulla che ispiri, è possibile inviare un’e-mail a bibliotecacaversazzi@comune.bergamo.it e proporsi come master per portare il manuale che si preferisce.

Se si è un gruppo già formato in cerca di un posto la biblioteca è a disposizione.

Stasera alle 20.30 alla Biblioteca Caversazzi a Bergamo si terrà la serata “Giochi in scatola”. La biblioteca ospita appassionati di giochi e neofiti da metà ottobre a fine maggio ogni lunedì sera.

Prenota online scegliendo tra i tavoli disponibili. Si troveranno i giochi a rotazione.

Se non ci fosse nulla che ispiri, è possibile inviare un’e-mail a bibliotecacaversazzi@comune.bergamo.it e proporre i propri giochi preferiti.

Se si è un gruppo già formato in cerca di un posto in cui giocare, la biblioteca è a disposizione.

Stasera alle 20.45 al Teatro di Borgo Santa Caterina, a Bergamo, si terrà un incontro dal titolo “Artico. La battaglia per il Grande Nord”, con il giornalista Marzio G. Mian.

L’Artico non è più un pianeta lontano: il riscaldamento doppio rispetto al resto della Terra sta sciogliendo i ghiacci perenni, aprendo rotte mercantili, liberando risorse pari all’intera economia americana e scatenando una spietata corsa neocoloniale ai danni degli inuit.

Marzio G. Mian è uno dei pochi giornalisti internazionali ad aver esplorato sul campo il Nuovo Artico. Dalla Groenlandia allo Stretto di Bering, il suo viaggio-inchiesta racconta la battaglia per l’ultima frontiera: la Cina che espande le sue ambizioni globali, gli Stati Uniti e la Norvegia che fronteggiano il disegno neo imperiale di Putin, pronto a dispiegare spie, basi e testate nucleari. Un conflitto che appare oggi più realistico che ai tempi della Guerra Fredda.

Su tutto incombe una domanda: di chi è il Polo Nord?

L’iniziativa rientra nel programma di “Molte fedi sotto lo stesso cielo”.

Stasera alle 21 al Cinema Conca Verde, a Bergamo, si terrà un nuovo appuntamento con la rassegna cinematografica “Original is better”. Verrà proposta la visione del film “Wild Hors Nine”, versione in lingua inglese con sottotitoli in italiano, di Martin McDonagh, con Sam Rockwell, John Malkovich, Gb/Usa, 2026, 118’

Vincitore alla Mostra del Cinema di Venezia della Coppa Volpi per la miglior interpretazione di John Malkovich.

Martin McDonagh fa ancora centro con una dark comedy che prende a pretesto la CIA e il golpe cileno per ragionare sul senso dell’amicizia, sull’imminenza della fine e sulla bellezza tragica di chi prova, anche solo per un istante, a deviare dal corso della storia.

Santiago del Cile, 1973. Alla vigilia del golpe militare che rovescerà il governo democratico uccidendo il presidente socialista Allende, due uomini della CIA, il cinico Chris e il più giovane Lee, si recano sull’Isola di Pasqua per trascorrere qualche giorno da turisti. Chris, che ha un passato di “successi” in Congo e Guatemala e ha forse ricoperto un ruolo chiave nell’assassinio di Kennedy, ha problemi di memoria, qualche rimpianto, una strana compassione per le falene e la tentazione di smettere una buona volta di mentire, dopo aver variamente praticato la copertura della verità per tutta la vita. Lee lo accompagna e lo sorveglia, gravato da un compito doloroso. Intanto, il fatto che Chris voglia scrivere le sue memorie preoccupa il loro capo MJ al punto da fargli prendere un aereo per gestire la situazione di persona una volta per tutte.

PROVINCIA

Sino al 15 novembre il Salone d’Onore di Palazzo Pelliccioli del Portone – Municipio di Alzano Lombardo ospita la mostra “L’arte fa (del) bene”, del pittore Zaccaria Cremaschi.

Un’occasione unica in cui la pittura contemporanea, intensa e luminosa dell’artista dialogherà con gli affreschi seicenteschi del Palazzo, unendo arte, storia e solidarietà a favore dell’associazione Casa di Agnese O.D.V.

Durante i fine settimana della mostra, alle ore 16.00, sono in programma visite all’esposizione e al palazzo, a cura dei ragazzi formati nell’ambito del progetto “Ci pensano i giovani”.

Orari di apertura:

Lunedì – venerdì: 16.00 – 19.00

Sabato e domenica: 9.30 – 12.00 / 15.00 – 19.00

Ingresso gratuito.

Stasera all’ Anteo Spazio Cinema a Treviglio verrà proposta la visione del film “L’Estranea”, il nuovo thriller psicologico di Paolo Strippoli, presentato in Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Il cast riunisce Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. Orari proiezioni: alle 17.30 – 20.00 – 22.30, durata 115 minuti.

Anna si presenta all’improvviso a casa della figlia Alice. Deve raccontarle una verità rimasta nascosta per vent’anni: un patto stretto tempo prima con una donna misteriosa, la cui presenza torna ora a reclamare il proprio prezzo. Fuori infuria una tempesta. L’appartamento diventa uno spazio chiuso e claustrofobico, quasi assediato dall’acqua. È qui che Anna comincia a raccontare e Alice è costretta a confrontarsi con una storia familiare completamente diversa da quella che credeva di conoscere.

Il racconto si muove tra due tempi opposti. Nel presente domina il freddo dell’appartamento e il peso della confessione. Nel passato, le estati della famiglia Colonna scorrono invece tra spazi aperti, luce e promesse, in un periodo in cui tutto sembra ancora possibile. Al centro di quel passato c’è l’incontro con l’estranea del titolo, interpretata da Valeria Bruni Tedeschi: una figura enigmatica che propone ad Anna un patto capace di cambiare per sempre il destino della famiglia.

L’iniziativa rientra nel programma della rassegna “riVediamoli”.