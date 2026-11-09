Fondazione Creberg, completato il restauro di due teleri di Antonio Cifrondi della chiesa di Santo Spirito

Dopo l’esposizione a Palazzo Creberg, prosegue il processo di riconsegna degli 11 dipinti restaurati da Fondazione Creberg nel corso del 2026. Lunedì 9 novembre vengono ricollocati alla loro sede originaria – la chiesa di Santo Spirito a Bergamo – i monumentali dipinti raffiguranti San Luca dipinge la Madonna e San Marco ispirato di Antonio Cifrondi, completando il ripristino dell’intero ciclo, dedicato agli Evangelisti, collocato in controfacciata (lo scorso anno Fondazione Creberg restaurò San Giovanni Evangelista scrivente e San Matteo e l’Angelo).

A fine anno, con il completamento della campagna annuale, il numero complessivo dei capolavori restaurati da Fondazione Creberg dal 2007 al 2026, nell’ambito del progetto “Grandi Restauri”, ammonterà a 142 opere (181 dipinti, se considerati singolarmente gli elementi dei polittici).

“Oltre ai consueti interventi in ambito culturale, solidale, educativo, medico-scientifico – evidenzia Angelo Piazzoli, Presidente di Fondazione Creberg e ideatore del progetto ‘Grandi Restauri’ – anche quest’anno abbiamo proseguito nell’azione di restauro di opere d’arte bisognose di cure appartenenti a chiese e istituzioni del territorio. L’impegno nel 2026 è stato di nuovo cospicuo, con undici dipinti restaurati, ai quali è stata dedicata una intensa attività di salvaguardia e divulgazione. Ancora una volta siamo vicini alla chiesa di Santo Spirito nella quale siamo già intervenuti a più riprese in passato, a partire dal restauro della straordinaria pala di Lorenzo Lotto tra 2013 e 2015, continuando poi con il Compianto di Cristo morto con la Maddalena di Antonio Cifrondi nel 2011 e la Deposizione di Nostro Signore di Giulio Carpioni nel 2020. Lo scorso anno abbiamo curato il ripristino di due teleri di Cifrondi (San Giovanni Evangelista scrivente e San Matteo e l’Angelo) – parti del ciclo evangelico collocato in controfacciata, sopra la porta d’ingresso della chiesa – che siamo lieti di completare quest’anno con San Luca dipinge la Madonna e San Marco ispirato”.

IL PITTORE – ANTONIO CIFRONDI

(Clusone, 1656 – Brescia, 1730)

La formazione di Cifrondi si svolse probabilmente tra Bologna e Roma: nella seconda metà degli anni Settanta del Seicento è documentato nella città emiliana e nel 1679 nella capitale. Le fonti antiche riferiscono di un possibile alunnato presso Marcantonio Franceschini, non pienamente confermato dagli studi più recenti. Importanti furono i contatti con la cultura pittorica veneta e con artisti quali Andrea Celesti, Pietro Liberi, Antonio Zanchi e soprattutto Luca Giordano, del quale Cifrondi assimilò la rapidità esecutiva e la libertà del ductus.

Rientrato a Clusone prima del 1687, sviluppò una vastissima attività nella Bergamasca, realizzando pale d’altare, affreschi, ritratti, scene di genere e dipinti di storia. Tra le sue opere più importanti si ricordano il Martirio di Sant’Alessandro (1698), commissionato dalla chiesa di Sant’Alessandro della Croce a Bergamo, e il complesso ciclo realizzato per i canonici lateranensi di Santo Spirito, sempre a Bergamo, che ospita le opere oggetto del presente restauro e dove soggiornò a lungo, tra il 1701 e il 1712 circa.

Cifrondi si rivela essere un pittore estremamente prolifico che lavora velocemente, facendosi aiutare dal fratello Ventura e da altri collaboratori. La sua produzione, caratterizzata da una straordinaria rapidità e da una pittura fluida e gestuale, superò le quattrocento opere.

La bottega lasciò il segno del suo operato in tutta la Valle Seriana e ben oltre, fino a Brescia dove intorno al 1720 si trasferì definitivamente e dove proseguì l’attività, dedicandosi anche alle figure di genere e ai ritratti. Qui entrò in rapporto con l’ambiente artistico frequentato da Giacomo Ceruti. Morì il 31 ottobre 1730, a settantaquattro anni, e fu sepolto nella chiesa dei Santi Faustino e Giovita il cui convento lo aveva ospitato.

LE OPERE OGGETTO DI RESTAURO

San Luca dipinge la Madonna, 1701

Olio su tela, 257 x 159 cm

Il telero raffigura San Luca impegnato al cavalletto mentre sta dipingendo l’effige della Vergine Maria all’interno di un ambiente simile all’atelier di un pittore.

Secondo l’antica tradizione cristiana, san Luca dipinse la Madonna per fissare sulla tela i tratti reali della Madre di Gesù, avendo avuto il privilegio di conoscerla di persona. San Luca, infatti, nel suo Vangelo descrisse i dettagli dell’infanzia di Gesù con una sensibilità così intima che la leggenda lo ha reso il primo ritrattista di Maria.

Nell’arte cristiana orientale e medievale, legare un’icona alla mano di un evangelista significava garantirne la santità e la vicinanza alla verità apostolica. Il tema di San Luca che dipinge la Madonna è diventato così un genere pittorico a sé stante e questo accadde soprattutto a partire dal Rinascimento. I pittori usavano questo soggetto per nobilitare la propria professione, dimostrando che l’arte visiva aveva un legame diretto e divino con il sacro. Molti grandi maestri italiani ma non solo, da Raffaello a El Greco a Rogier van der Weiden, hanno raffigurato questa scena, interpretandola con capolavori assoluti.

Nell’opera di Cifrondi il ritratto che San Luca sta dipingendo non è frutto della sua fantasia ma sta ricopiando diligentemente la straordinaria apparizione che si è presentata davanti a lui. Ai suoi piedi si trova l’attributo che lo distingue: il bue, qui pacificamente accovacciato. San Luca indossa abiti perfettamente panneggiati, è avvolto da un fluente mantello ed è scalzo e calvo come nella tradizione pittorica lombarda. L’opera è firmata e datata A.s CIFRONDI P. [pinxit] 1701 dietro il cavalletto.

San Marco ispirato, 1701

Olio su tela, 257 x 159 cm

Un sottile fascio di luce scende dall’alto portando un leggerissimo pulviscolo dorato all’interno dell’ambiente buio. Il santo è in contemplazione estatica con gli occhi sgranati e la bocca aperta dallo stupore: pare ascoltare la voce divina. La sua figura rimane in penombra mentre risulta illuminata la pergamena con un brano del suo Vangelo che sta delicatamente srotolando e mostrando, quasi a chiederne la divina conferma. Più in ombra restano la colonna, testimonianza di incrollabile fede e il simbolo del santo, il mansueto leone, sdraiato ai suoi piedi.

L’opera è firmata e datata A.s CIFRONDI P. [pinxit] 1701 in cima alla colonna.

IL RESTAURO OPERATO DA FONDAZIONE CREBERG

Il delicato intervento di restauro dei due dipinti è stato eseguito da Delfina Fagnani (Studio Sesti Restauri) con Valerio Garofalo, sotto la Direzione di Angelo Loda, funzionario della Soprintendenza di Bergamo/Brescia.

“Nella campagna ‘Grandi Restauri 2026’ di Fondazione Creberg – evidenzia Delfina Fagnani – abbiamo completato l’intervento sui quattro Evangelisti di Antonio Cifrondi posti sulla controfacciata della chiesa: è stato motivato dal loro precario stato conservativo, dovuto all’incuria del tempo e alle infiltrazioni di umidità della parete, a loro volta createsi in seguito a lavori esterni del 1972, anno in cui fu posizionata una grande scultura in bronzo di Francesco Somaini raffigurante lo Spirito Santo, proprio sulla porzione superiore della facciata”.

Sul piano tecnico, la restauratrice evidenzia che “come di consuetudine ormai da molti anni nel nostro studio, preventive all’inizio dei lavori, con il collega Valerio Garofalo abbiamo eseguito le seguenti indagini ottiche: Fluorescenza Ultravioletta, Riflettografia Infrarossa, Elaborazione IR al Falso Colore, riprese ripetute anche durante e a fine pulitura per un ulteriore controllo e avendo raggiunto maggiore limpidità delle rese pittoriche. Le numerose informazioni raccolte da queste indagini, e con l’ausilio anche della microscopia digitale, ci si è approcciati con più coscienza alle graduali fasi di pulitura (eseguite per microaspirazione), che hanno garantito il riaffiorare significativo ed equilibrato della densa materia, quasi cremosa, che Cifrondi appronta: pennellata su pennellata raggiunge la resa finale dell’intera composizione e dei dettagli con modernissima padronanza (che sono la sua cifra, una vera e propria firma), come un disegno materico che assume quasi tridimensionalità. Nella tavolozza tradizionalmente terrosa dell’artista, è riemerso anche con evidenza l’utilizzo ricorrente di un pigmento prezioso quale il blu oltremarino (lapislazzuli), che esplode nella sua forza cromatica nel panneggio di San Giovanni e nel manto della Madonna ritratta da San Luca”.

“Modalità pittoriche queste – sottolinea Delfina Fagnani – alle quali già nel 1793 Tassi dedicherà queste parole ‘Se la fecondità, e prestanza del pennello di Antonio Zifrondi fosse stata accompagnata da maggior diligenza e finimento, sarebbe certamente arrivato non dico a superare, ma bensì ad emulare quella del famoso Tintoretto….’ nella prima e completa fonte sull’artista clusonese, che cita anche l’ampio ciclo di dipinti che realizzò nel lungo periodo in cui si trattenne ospite nel convento di Santo Spirito de’ Canonici Regolari per assolvere alle numerose commissioni cittadine, e del quale fanno parte anche queste quattro opere. Particolarmente soddisfacente anche il recupero dei preziosi ed integri tessuti di supporto in lino originali, garantiti in questo intervento nel loro ancoraggio ai telai lignei, anche questi originali, recuperati strutturalmente e adattati ai puntuali ed accurati tensionamenti elastici: prassi ormai collaudata e applicata da anni nel nostro studio (innovazione tecnica di altissima specializzazione, sviluppata dall’Istituto Centrale di Restauro) che, eliminando tiraggi e chiodature, annullano stress ai manti dipinti, mantenendo un tensionamento equilibrato anche durante le variazioni micro-climatiche”.

LA FRUIZIONE DELLE OPERE RESTAURATE