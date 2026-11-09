Dalla Regione 6,5 milioni per integrare le linee Teb: lavori entro il 2028

Regione Lombardia mette sul tavolo altri 6,5 milioni di euro per potenziare la rete tranviaria di Bergamo e collegare in maniera integrata le linee T1 e T2. La giunta regionale ha approvato lo schema di accordo con il Comune di Bergamo per finanziare una serie di interventi necessari a far funzionare le due tratte come un unico sistema.

Il provvedimento, proposto dall’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Terzi, prevede risorse aggiuntive rispetto ai 40 milioni di euro già messi a disposizione dalla Regione per contribuire alla realizzazione della nuova linea T2, che collegherà Bergamo a Villa d’Almè.

L’obiettivo è garantire l’interoperabilità tra la T1, attiva dal 2009 e che collega Bergamo ad Albino, e la nuova T2. Un passaggio ritenuto necessario in vista dell’entrata in funzione della seconda linea, i cui principali lavori infrastrutturali finanziati dal Pnrr si sono conclusi il 30 giugno 2026. L’avvio del servizio resta subordinato al completamento dei collaudi e al rilascio delle ultime autorizzazioni.

I 6,5 milioni serviranno a finanziare diversi adeguamenti tecnologici e infrastrutturali. Il programma comprende lavori sugli impianti del deposito e sulla sede tranviaria di Ranica, oltre al potenziamento dei sistemi di segnalamento e degli impianti elettrici.

Sono previsti anche interventi sull’armamento tranviario, sulla rete dati e sulle fermate lungo la linea T1 Bergamo-Albino. In questo caso, l’obiettivo è aggiornare gli impianti e adeguare i sistemi di digitalizzazione e di bigliettazione elettronica, così da renderli compatibili con la nuova organizzazione del servizio.

Una parte delle risorse sarà inoltre destinata all’ammodernamento delle attrezzature e dei veicoli speciali, compresi i mezzi di soccorso e quelli utilizzati per la manutenzione della rete.

“Con questo ulteriore stanziamento, che si somma ai precedenti 40 milioni di euro stanziati per contribuire alla realizzazione della linea T2 Bergamo-Villa d’Almè, Regione Lombardia mette a disposizione nuove risorse concrete per accompagnare il potenziamento del sistema tranviario bergamasco, rispondendo alle necessità segnalate dal territorio – commenta l’assessore Terzi -. L’obiettivo è garantire la piena integrazione tra la T1 e la nuova T2, attraverso interventi che consentiranno alle due linee di funzionare come un’unica rete”.

Secondo il programma approvato dalla Regione, tutti gli interventi dovranno essere avviati entro il 31 ottobre 2027 e completati entro il 30 novembre 2028. Un percorso che accompagnerà quindi l’integrazione delle due linee tranviarie bergamasche, con l’obiettivo di arrivare a un sistema tecnologicamente e operativamente coordinato.

Sul provvedimento interviene anche il consigliere regionale Alberto Mazzoleni, (Fratelli d’Italia), che sottolinea l’importanza di integrare le due linee ma richiama soprattutto la necessità di sbloccare l’avvio del servizio della T2. “Era un’infrastruttura attesa per questa stagione scolastica e il progressivo slittamento dell’avvio sta inevitabilmente generando aspettative e qualche preoccupazione tra i cittadini”, osserva. Per Mazzoleni, ora è fondamentale che gli investimenti si traducano in un servizio concreto: “Il territorio ha bisogno di poter utilizzare questa infrastruttura”.