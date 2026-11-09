Da DigEducati a Grow Up: l’educazione digitale cresce e si apre alle nuove generazioni

Laboratori, formazione e partecipazione giovanile per contrastare la povertà educativa digitale e promuovere un uso consapevole delle tecnologie

Bergamo. Dall’alfabetizzazione digitale dei più piccoli a un percorso educativo che coinvolge anche adolescenti, giovani fino ai 18 anni e adulti, per promuovere un uso consapevole, critico e creativo delle tecnologie. DigEducati cresce e prosegue con Grow Up, mantenendo lo stesso obiettivo: contrastare la povertà educativa digitale nella provincia di Bergamo. Grow Up amplia però il raggio d’azione di DigEducati, rivolgendosi non più soltanto a bambine e bambini dai 6 ai 13 anni, ma anche agli adolescenti e ai giovani fino ai 18 anni con attività formative dedicate, molte delle quali coinvolgono anche genitori, insegnanti ed educatori.

Il nuovo percorso, che si sviluppa nel triennio 2026-2029, è affiancato dalla nascita di www.digeducati.it, una nuova piattaforma digitale che mette a disposizione di tutta la cittadinanza contenuti educativi, strumenti formativi e informazioni sulle opportunità offerte dalla rete territoriale.

Complessivamente, questa nuova fase dell’educazione digitale nella provincia di Bergamo mobilita 650 mila euro: 600 mila euro per Grow Up, di cui 300 mila stanziati da Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e 300 mila di cofinanziamento, sostenuti in parti uguali da Fondazione della Comunità Bergamasca, e dai Comuni e dagli Ambiti aderenti al progetto. Ulteriori 50 mila euro sono messi a disposizione da Intesa Sanpaolo per lo sviluppo della piattaforma digitale.

Da DigEducati a Grow Up: un percorso che evolve con i bisogni

L’esperienza da cui prende forma Grow Up nasce nel 2021, quando Fondazione della Comunità Bergamasca promuove DigEducati, grazie a un finanziamento di 2,5 milioni di euro di Fondazione Cariplo e Impresa Sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Il progetto risponde alle disuguaglianze nell’accesso alle tecnologie e alle opportunità educative, emerse con particolare evidenza durante la pandemia. Tra il 2021 e il 2024 raggiunge 51 mila bambine e bambini, di cui 6 mila coinvolti con continuità nelle attività, e oltre 3.800 adulti tra genitori e insegnanti. Coinvolge inoltre più di 200 operatori, volontari e tirocinanti e porta all’apertura di 42 Punti di Comunità nella provincia di Bergamo, con la distribuzione di circa 800 dispositivi digitali.

Tra i risultati più significativi c’è la nascita del DigEducatore, un nuovo profilo che integra competenze tecnologiche e pedagogiche per accompagnare bambini, ragazzi e adulti nell’utilizzo consapevole e sicuro degli strumenti digitali. Nei primi tre anni ne vengono formati 54, impegnati in oltre 40 mila ore di attività.

Al termine del triennio, Fondazione della Comunità Bergamasca dona le dotazioni tecnologiche e gli allestimenti ai 39 Punti di Comunità allora attivi, lasciando a disposizione di biblioteche, parrocchie e centri civici un patrimonio di strumenti e spazi educativi.

DigEducati passa così da progetto a servizio per la cittadinanza. Si trasforma anche il ruolo della Fondazione, che dalla gestione diretta passa al coordinamento di una comunità di pratica composta da istituzioni, enti del Terzo Settore e operatori impegnati nell’educazione digitale.

È su questa rete di luoghi, competenze e relazioni che prende forma Grow Up, chiamato a rispondere a bisogni educativi nuovi e a coinvolgere una fascia d’età finora meno raggiunta dalle attività.

Grow up: laboratori per giovani, formazione per gli adulti e competenze per un uso consapevole delle tecnologie

La diffusione dell’intelligenza artificiale, i rischi legati alla vita online, l’isolamento e l’utilizzo passivo dei media pongono nuove sfide educative, soprattutto per gli adolescenti. L’obiettivo di Grow Up è promuovere un uso consapevole e virtuoso delle nuove tecnologie. Lo fa attraverso tre linee di intervento, che combinano attività laboratoriali, formazione degli adulti e partecipazione giovanile.

La prima prevede laboratori diffusi di educazione digitale per giovani e giovanissimi dai 6 ai 18 anni, dedicati a coding, robotica, stampa 3D, gaming, sicurezza online, riconoscimento delle fake news e intelligenza artificiale generativa. Le attività si svolgono nei Punti di Comunità, nelle scuole, nelle biblioteche e in altri spazi educativi della provincia. Sono previsti almeno 150 laboratori nei diversi

territori.

La seconda è la Digital Academy, rivolta a genitori, insegnanti, educatori e agli altri adulti della comunità educante. Attraverso almeno 60 percorsi formativi, affiancati da risorse disponibili online, offre strumenti per accompagnare bambini e adolescenti nell’utilizzo delle tecnologie, affrontando temi come sicurezza in rete, parental control, intelligenza artificiale e cittadinanza digitale.

La terza è il Teen Action Program, che promuove il protagonismo degli adolescenti attraverso percorsi di educazione tra pari, PCTO e project work con le scuole secondarie di secondo grado. È prevista inoltre la costituzione di una redazione giovanile, che coinvolgerà direttamente ragazze e ragazzi nella produzione di articoli, video, podcast e altri contenuti digitali. Nel triennio Grow Up punta a coinvolgere 1.200 bambini e ragazzi, 600 genitori e 150 insegnanti e educatori.

A guidare il progetto è la Cooperativa Sociale A.E.P.E.R., capofila di un partenariato di 18 soggetti che comprende cooperative sociali, istituti scolastici, enti formativi e realtà della rete bibliotecaria. Fondazione della Comunità Bergamasca, oltre a contribuire al cofinanziamento, mantiene un ruolo di promozione del percorso e di raccordo strategico provinciale con Comuni e Ambiti territoriali.

La governance prevede una Cabina di Regia, un Comitato Scientifico e gruppi di lavoro dedicati alle diverse azioni progettuali. L’Università degli studi di Bergamo assicura l’accompagnamento scientifico, mentre Codici cura la valutazione d’impatto. L’obiettivo è rafforzare una rete territoriale capace di condividere competenze, sviluppare metodologie educative comuni e garantire continuità alle attività anche oltre la durata del progetto.

Nasce DigEducati.it: contenuti educativi e nuove opportunità per tutti

Accanto alle attività sul territorio nasce www.digeducati.it, la piattaforma promossa e coordinata da Fondazione della Comunità Bergamasca con il sostegno di Intesa Sanpaolo, per rendere accessibili alla cittadinanza risorse e opportunità dedicate all’educazione digitale. Il nuovo spazio online raccoglie contenuti educativi e formativi rivolti a diverse fasce d’età, dai 6 anni fino agli adolescenti, con materiali utili anche a famiglie, insegnanti, educatori e cittadini.

Sviluppata da Mamamò e da M-soft Italia, la piattaforma offre una mappa dei Punti di Comunità e relative iniziative, completa di indirizzi, contatti e attività; un magazine con articoli, video e guide; un’area riservata ai DigEducatori per condividere materiali e strumenti di lavoro.

I contenuti spaziano dalla privacy al cyberbullismo, dalla sicurezza online al gaming, dall’intelligenza artificiale fino al parental control. La piattaforma consente inoltre di valorizzare il patrimonio formativo sviluppato negli anni da DigEducati, arricchendolo progressivamente con nuove risorse ed esperienze, anche grazie al contributo della redazione giovanile di Grow Up.

Un’attenzione particolare è dedicata all’educazione finanziaria dei più giovani, grazie alla collaborazione con Intesa Sanpaolo, che mette a disposizione competenze e contenuti per favorire un rapporto consapevole con il denaro: dalla gestione delle spese quotidiane al risparmio, fino alla conoscenza degli strumenti di pagamento.

Le dichiarazioni

Osvaldo Ranica, presidente della Fondazione della Comunità Bergamasca: “In questi anni abbiamo contribuito a costruire un’infrastruttura educativa diffusa, fatta di Punti di Comunità, strumenti tecnologici, relazioni e competenze. Abbiamo accompagnato la crescita di una rete che oggi è in grado di assumersi nuove responsabilità. Con Grow Up compiamo un ulteriore passo: affidiamo la guida operativa del progetto ad A.E.P.E.R. e alla rete del Terzo Settore, all’interno di una governance territoriale nella quale la Fondazione continua a svolgere un ruolo di sostegno e coordinamento strategico. È un’evoluzione coerente con il nostro modo di operare: intercettare i bisogni, promuovere risposte innovative e creare le condizioni perché possano consolidarsi e diventare patrimonio del territorio. La povertà educativa è una sfida che nessun soggetto può affrontare da solo. Il valore di DigEducati sta anche nell’aver costruito una rete di persone e organizzazioni capace di proseguire il lavoro avviato, rinnovarsi e rispondere a bisogni che cambiano. In questo percorso, un ringraziamento particolare va a Intesa Sanpaolo, che ha scelto di sostenere la nascita della nuova piattaforma DigEducati, contribuendo a rendere accessibili a tutta la cittadinanza contenuti e strumenti per l’educazione digitale e finanziaria. Un contributo che rafforza la possibilità di mettere a disposizione del territorio le competenze e le esperienze maturate in questi anni”.

Marco Rossi Doria, presidente Impresa Sociale Con I Bambini: “In un tempo nel quale le “macchine pensanti” ci chiedono di affrontare una spaesante frontiera, è urgente allestire bene i cantieri critici dove dubbio, comune riflessione, uso accorto delle tecnologie possano essere nutriti. Quanto più i ragazzi e le ragazze vivono le molte dimensioni della povertà educativa, tanto più le comunità educanti sono chiamate a suscitare il pensare umano plurale, quel “NOI” senza il quale rischiamo di perdere i significati del comune vivere”.

Daniele Pastore, direttore Regionale Lombardia Nord della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo: “Intesa Sanpaolo crede che investire sui giovani significhi investire nel futuro del territorio. Per questo opera anche attraverso strutture dedicate all’inclusione sociale e alla promozione di iniziative ad alto impatto per le persone e le comunità, come Intesa Sanpaolo per il Sociale. Parallelamente, come Banca dei Territori, affianchiamo percorsi che favoriscono inclusione, formazione e autonomia, anche attraverso soluzioni di credito sociale che rendono più accessibili le opportunità di studio e crescita per le nuove generazioni. Un impegno che trova conferma anche nella nostra valutazione d’impatto: per ogni euro investito nei percorsi di autonomia dei giovani si generano benefici per la collettività superiori a tre volte il valore delle risorse impiegate”.