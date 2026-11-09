ColtivaItalia: coinvolgere le imprese agromeccaniche nella fase attuativa

“L’approvazione definitiva della legge ColtivaItalia rappresenta un segnale positivo per il futuro dell’agricoltura italiana. Ora è importante che la definizione delle misure attuative tenga conto anche del ruolo delle imprese agromeccaniche, che contribuiscono concretamente all’innovazione e alla competitività del settore primario”: lo afferma il presidente di Confai Bergamo, aderente a CAI Agromec, Pietro Cattaneo, commentando il via libera del Senato al provvedimento che destina oltre un miliardo di euro al rafforzamento delle filiere agricole.

Secondo Confai, il passaggio dalla programmazione degli interventi alla loro applicazione concreta richiede un confronto con tutte le componenti della filiera produttiva, affinché il provvedimento non si esaurisca in una mera ricognizione di direttrici e obiettivi. “Le imprese agromeccaniche mettono a disposizione delle aziende agricole tecnologie avanzate, competenze specialistiche e servizi indispensabili per migliorare l’efficienza delle lavorazioni – osserva Cattaneo –. È quindi opportuno che anche le loro organizzazioni rappresentative possano partecipare ai tavoli ministeriali nei quali verranno definiti gli strumenti operativi di maggiore interesse per il comparto”.

“Il nostro auspicio – aggiunge Enzo Cattaneo, segretario provinciale di Confai Bergamo – è che le risorse stanziate possano tradursi in opportunità concrete per l’intero sistema agricolo. Coinvolgere le imprese agromeccaniche nella fase attuativa significa valorizzare una componente essenziale della modernizzazione del settore ed evitare che criteri troppo restrittivi limitino l’efficacia degli interventi”.