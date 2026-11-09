Camion fuori strada sulla Statale, grave un 47enne: Val Seriana paralizzata

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Casnigo. Un camion è uscito di strada lungo la Statale 671 della Val Seriana, nel tratto compreso tra la rotonda di Paganessi e l’Itema, nel territorio comunale di Casnigo. L’incidente si è verificato nella mattinata di lunedì 9 novembre, pochi minuti dopo le 6,15.

Grave un uomo di 47 anni, il conducente del mezzo pesante, che è stato soccorso e trasportato in ospedale con l’elisoccorso in codice rosso. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, un’auto medica e i carabinieri della Compagnia di Clusone.

Pesantissime le ripercussioni sul traffico: la viabilità lungo la valle è completamente paralizzata, con tempi di percorrenza tra Clusone e Bergamo che superano l’ora e mezza. Per evitare le code, i navigatori suggeriscono addirittura un percorso alternativo attraverso la Val Cavallina, passando dal lago di Endine e da Trescore Balneario.

Le code in direzione Bergamo

Intorno alle 10,30 la Statale è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di rimozione del mezzo pesante.

I carabinieri della Compagnia di Clusone sul posto