A Casnigo|
Camion fuori strada sulla Statale, grave un 47enne: Val Seriana paralizzata
L’incidente poco dopo le 6,15 di lunedì mattina, il conducente in ospedale in codice rosso. Traffico in tilt: i navigatori suggeriscono di passare dalla Val Cavallina
Casnigo. Un camion è uscito di strada lungo la Statale 671 della Val Seriana, nel tratto compreso tra la rotonda di Paganessi e l’Itema, nel territorio comunale di Casnigo. L’incidente si è verificato nella mattinata di lunedì 9 novembre, pochi minuti dopo le 6,15.
Grave un uomo di 47 anni, il conducente del mezzo pesante, che è stato soccorso e trasportato in ospedale con l’elisoccorso in codice rosso. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, un’auto medica e i carabinieri della Compagnia di Clusone.
Pesantissime le ripercussioni sul traffico: la viabilità lungo la valle è completamente paralizzata, con tempi di percorrenza tra Clusone e Bergamo che superano l’ora e mezza. Per evitare le code, i navigatori suggeriscono addirittura un percorso alternativo attraverso la Val Cavallina, passando dal lago di Endine e da Trescore Balneario.
Intorno alle 10,30 la Statale è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di rimozione del mezzo pesante.
In mattinata a complicare ulteriormente la situazione ci sono anche rallentamenti e colonne all’interno della galleria Montenegrone, dove intorno alle 6,45 si è verificato un secondo incidente lungo la diramazione della Statale 671 che si collega alla Statale 42, in territorio di Albano Sant’Alessandro. In questo caso si tratterebbe di uno scontro tra due automobili, che non avrebbe fortunatamente provocato gravi conseguenze per le persone coinvolte.