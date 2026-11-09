Bergamo, tre arresti per spaccio vicino alla stazione: sequestrate 114 compresse di pregabalin e 12 di clonazepam

I Carabinieri hanno fermato due cittadini marocchini e un algerino, di età compresa tra i 21 e i 29 anni. Sequestrati anche hashish e 4.350 euro in contanti. Per tutti è stato disposto il divieto di dimora a Bergamo e provincia

Bergamo. Tre arresti nella zona della stazione ferroviaria e delle autolinee di Bergamo, dove proseguono i controlli delle forze dell’ordine contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. A finire in manette, nella notte del 6 novembre, sono stati due cittadini marocchini e un cittadino algerino, di età compresa tra i 21 e i 29 anni, arrestati dai Carabinieri della Sezione Radiomobile con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope.

L’intervento è scattato durante un normale servizio di pattugliamento all’incrocio tra via Angelo Maj e viale Papa Giovanni XXIII. I militari hanno notato i tre uomini che, alla vista dell’auto di servizio, si sono improvvisamente separati, cercando di allontanarsi in direzioni diverse. Un comportamento che ha insospettito i Carabinieri, inducendoli ad approfondire il controllo con perquisizioni personali.

Gli accertamenti hanno portato al ritrovamento di 12 compresse di clonazepam, farmaco commercializzato con il nome di Rivotril, 7,8 grammi di hashish e 4.470 euro in contanti. Ma a destare particolare attenzione è stato soprattutto il quantitativo di medicinali rinvenuto: 114 compresse di pregabalin da 300 milligrammi, noto anche con il nome commerciale di Lyrica. Le compresse erano suddivise tra i tre uomini e custodite in blister. Nessuno dei fermati, secondo quanto riferito dai Carabinieri, sarebbe stato in grado di esibire prescrizioni mediche o documentazione sanitaria che ne giustificasse la detenzione.

Il caso riporta l’attenzione su un fenomeno che affianca sempre più spesso lo spaccio tradizionale: la commercializzazione illegale di farmaci soggetti a prescrizione medica, talvolta ricercati e ceduti per i loro effetti sul sistema nervoso centrale. I due medicinali rinvenuti appartengono a categorie differenti. Il clonazepam è una benzodiazepina inserita nelle tabelle delle sostanze sottoposte alla normativa sugli stupefacenti, mentre il pregabalin appartiene alla categoria dei gabapentinoidi e non rientra nelle medesime tabelle. Entrambi, tuttavia, se utilizzati impropriamente e senza controllo medico, possono comportare rischi per la salute, tra cui dipendenza e assuefazione.

Nel corso delle perquisizioni sono stati inoltre trovati 4.470 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo e medio taglio. Una parte del denaro era nascosta anche negli indumenti intimi dei fermati. Di questa somma, 4.350 euro sono stati sottoposti a sequestro, mentre i restanti 120 euro non sono stati sequestrati dopo che uno degli interessati ne ha giustificato la provenienza lecita.