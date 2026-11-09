Atalanta, la vittoria contro il Monza riporta un minimo di animo positivo

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Al rientro dalla pausa per sfidare l’Inter servirà una prova ben più tosta, visto che in casa dei brianzoli la prova non è stata brillante

L’Atalanta torna alla vittoria superando il Monza in trasferta per 1-0. Non è stata una bella partita quella a cui hanno assistito i 2.500 tifosi nerazzurri, con un primo tempo tutto a favore dei monzesi durante il quale Carnesecchi ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per mantenere inviolata la sua porta.

La squadra atalantina ha rischiato di capitolare in diverse occasioni, non rendendosi mai pericolosa e subendo in maniera eccessiva il gioco avversario. Mi aspetto da un momento all altro il vantaggio del Monza, ma fortunatamente il nostro portiere è come sempre bravissimo.

Sarri probabilmente striglia i suoi nell’intervallo e la ripresa vede una Dea completamente diversa, che al primo affondo passa in vantaggio con il solito Krstovic, lesto a mettere in rete una respinta del portiere avversario. Da qui in avanti i nostri giocano diversamente, molto più da squadra, come sosterrà lo stesso mister atalantino nel dopo gara.

Andiamo vicini al gol in un altro paio di occasioni, ma la palla non entra. I monzesi sembrano più spenti e i nostri rintuzzano facilmente gli attacchi avversari. Portiamo a casa i tre punti dopo sei partite giocate nelle varie competizioni e si va alla sosta con un minimo di animo positivo.