Atalanta, dodici giocatori convocati con le nazionali: a Zingonia restano solo in sei “sani”

Foto Andrei Eduard Huiala

Non sarà una maxi pausa come quella tra fine settembre ed inizio ottobre e non spezzerà così nettamente il ritmo, ma lo stop obbligato che l’Atalanta dovrà sostenere nel prossimo weekend per gli impegni delle nazionali svuota ugualmente il centro sportivo di Zingonia, nel quale resteranno solo sei giocatori della prima squadra che potranno lavorare in campo sin da subito, ovvero che non sono tra i sette infortunati o prossimi al rientro: Sportiello, Bernasconi, Zappacosta, Ederson, Kamaldeen e Rowe.

I convocati in totale sono dodici, ma sarebbero potuti essere anche di più visto che tra gli infortunati ci sono Kossounou, Hien e Raspadori che sono praticamente fissi con le proprie selezioni, e pure Bellanova, Gaetano, Kristensen e Pompei (in chiave Under) potrebbero avere legittime aspirazioni. Normale che sia così, quando il livello dell’organico è alto. La pausa insomma non sarà altro che un’occasione per ricaricare energie per qualcuno, per concludere il proprio percorso di recupero per altri, mentre metà della rosa prenderà parte agli altri impegni. Eccoli, nel dettaglio: undici sono impegnati in Nations League, mentre Kessie giocherà le gare di qualificazione alla Coppa d’Africa.

Atalanta, i convocati in nazionale e gli impegni

Nell’Italia di Roberto Mancini ci sono tre nerazzurri convocati: Marco Carnesecchi, Giorgio Scalvini e Gianluca Scamacca, confermati rispetto alle ultime chiamate. Saranno impegnati nella sfida interna contro la Francia del 12 novembre a Milano e poi domenica 15 a Bruxelles contro il Belgio di Charles De Ketelare, che tre giorni prima sfiderà la Turchia a Izmir.

Sead Kolasinac, fresco di rientro in campo a Monza, sfiderà in trasferta la Svezia il 14 novembre e poi il 17 novembre a Zenica ospiterà la Romania. Stesse avversarie, solo cronologicamente invertite, per Nicola Zalewski, che con la Polonia ha in programma la trasferta a Bucarest il 14 novembre e tre giorni dopo la gara casalinga con la Svezia a Wroclaw.

Mario Pašalić con la Croazia ha in programma la trasferta in Inghilterra di giovedì 12 e poi in casa con la Repubblica Ceca del 15 novembre a Osijek. Nikola Krstovic incrocia invece il percorso con la Lettonia il 12 novembre a Podgorica e poi va in trasferta a Cipro il 15 novembre a Limassol. Lazar Samardzic con la Serbia sfiderà la Germania a Belgrado il 13 novembre e poi il 16 va a Volos, in Grecia.

Eljif Elmas con la Macedonia del Nord affronta la Scozia in trasferta il 13 novembre e poi il 16 ospita la Slovenia che per la prima volta ha convocato con la nazionale maggiore Relja Obric, che potrebbe già fare il suo debutto il 13 novembre contro la Svizzera a Lubiana.