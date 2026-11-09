Andrea Offredi, dall’handbike alla scrittura: la Val Brembana diventa un romanzo

A sinistra Andrea Offredi con Alex Zanardi, a destra la copertina del suo nuovo libro

Dall’esperienza sportiva nell’handbike alla passione per la scrittura, il sanpellegrinese racconta la nascita di “1907 – Foglie d’oro sulla via di ferro”: una storia di contrasti sociali, cambiamenti e destini che si intrecciano sullo sfondo dell’arrivo della ferrovia elettrica. Un progetto nato da una lunga curiosità per il territorio e diventato, anche grazie alla figlia, una sfida personale

Ci sono storie che nascono da un progetto preciso e altre che prendono forma lentamente, attraverso esperienze, ricordi, curiosità e incontri che, solo col tempo, trovano un filo capace di unirli. È un po’ quello che è successo ad Andrea Offredi, sanpellegrinese, che dopo aver attraversato esperienze di vita e percorsi personali tutt’altro che ordinari si presenta al pubblico con il suo primo romanzo, che sarà disponibile dal prossimo 14 novembre: “1907 – Foglie d’oro sulla via di ferro”.

Il suo nome è conosciuto soprattutto nell’ambiente sportivo, in particolare per il percorso intrapreso nell’handbike. Dopo aver lavorato per anni come istruttore subacqueo, attività che gli aveva permesso di viaggiare e lavorare anche all’estero, nel 2008 un grave incidente durante un’immersione in Egitto ha cambiato radicalmente la sua vita, lasciandogli una paraparesi. Da quel momento Andrea ha dovuto reinventarsi, anche professionalmente, riscoprendo nella fotografia una nuova strada e, successivamente, nello sport una possibilità concreta per rimettersi in gioco.

Nel 2017 è arrivata un’esperienza particolarmente significativa: è stato tra i primi cinque atleti selezionati da Obiettivo3, il progetto di avviamento allo sport paralimpico fondato da Alex Zanardi, campione automobilistico e simbolo dello sport paralimpico italiano. Un’iniziativa nata per offrire a persone con disabilità l’opportunità di avvicinarsi allo sport e mettersi alla prova, proprio attraverso discipline come l’handbike. Per Andrea è stato l’inizio di un nuovo percorso agonistico e di una sfida personale che lo ha portato a confrontarsi con il mondo dello sport a un livello diverso.

Oggi, accanto al lavoro, alla famiglia e alle passioni che continua a coltivare, Andrea aggiunge una nuova esperienza: quella di scrittore. Non una scelta improvvisata, ma il risultato di una curiosità coltivata per anni, che ha trovato nella Valle Brembana il proprio terreno naturale.

“1907 – Foglie d’oro sulla via di ferro” è un romanzo storico di invenzione e fantasia, ambientato nella Valle Brembana di inizio Novecento. Al centro della vicenda ci sono la nuova ferrovia elettrica, le trasformazioni economiche e sociali che attraversano il territorio e un carico clandestino destinato a intrecciare i destini di persone provenienti da mondi profondamente diversi. Judit, giovane forestiera, e Tone, un contrabbandiere improvvisato, si ritrovano coinvolti in una vicenda che mette in relazione il lusso del Liberty e la dura quotidianità contadina e operaia, il progresso e la tradizione, le ambizioni individuali e gli equilibri di una comunità.

Ma da dove nasce l’idea di raccontare proprio questa storia? “Senza rendermene conto, già da molto tempo annotavo mentalmente informazioni che mi colpivano e incuriosivano. Cercavo di imprimermi nella mente dinamiche sociali e molle personali che trovavo interessanti. Nel bene e nel male, ho avuto una vita abbastanza curiosa e mi sono trovato spesso a ragionare su scelte passate con il senno del poi, rendendomi conto di come certe dinamiche siano molto diverse quando si guardano dall’alto rispetto a quando ci si è immersi dentro”.

Andrea Offredi con Alex Zanardi

Anche il rapporto con il territorio ha avuto un ruolo importante. Le fotografie storiche dei paesi, le immagini degli antenati e la familiarità con luoghi vissuti quotidianamente hanno alimentato negli anni una curiosità che è diventata progressivamente desiderio di raccontare. “Mi dà sempre un brivido pensare alla storia che è passata nello stesso spazio che sto occupando in questo momento”.

L’idea di scrivere un romanzo, in realtà, lo accompagnava da decenni, ma senza che ci fosse mai stato un momento preciso in cui avesse deciso di provarci seriamente. La svolta è arrivata nel 2022, anche se Andrea racconta di averne compreso il significato soltanto in seguito. Quando, durante le lunghe sessioni di lavoro al computer, si chiedeva perché stesse dedicando al progetto tutte le energie rimaste dopo il lavoro e gli impegni familiari, ha trovato una risposta molto personale. “Avevo finalmente qualcuno per il quale scrivere, e quel qualcuno era mia figlia”.

Le prime pagine sono arrivate nel 2025. Una mattina di ferie, dopo l’allenamento in handbike sui rulli, Andrea si è seduto sul terrazzo, con il Grand Hotel di San Pellegrino sullo sfondo. Ha aperto il computer, disattivato Internet e silenziato il telefono. Davanti a sé aveva una pagina bianca, alcuni personaggi ancora da conoscere e un mondo che aspettava soltanto di essere raccontato.

La scrittura è partita quasi spontaneamente. Prima una protagonista che osserva un luogo nuovo attraverso i propri occhi, poi un secondo personaggio che quello stesso territorio lo considera casa. Due prospettive complementari, due modi diversi di percepire la medesima realtà. Da lì la storia ha iniziato a crescere, non sempre seguendo le intenzioni iniziali dell’autore. “I personaggi, mentre scrivevo, facevano di testa loro: a scopo narrativo mi sarebbe servito che andassero a destra, ma la loro natura li portava a sinistra. E allora la storia seguiva loro, non me”.

La prima stesura, circa 130.000 parole distribuite in 44 capitoli, oltre a prologo ed epilogo, è stata completata in pochi mesi di lavoro intenso. È seguita una fase di revisione ancora più lunga, dedicata soprattutto alla fluidità della narrazione e alla ricerca di uno stile capace di mantenere intatta la storia senza appesantirla.

Il risultato è un romanzo che ambisce a essere prima di tutto piacevole da leggere, ma che non rinuncia a offrire diversi livelli di interpretazione. Un intento che si riflette anche nel titolo, nato attraverso un percorso altrettanto spontaneo.

Per mesi il manoscritto si è chiamato semplicemente “1907”. Una scelta provvisoria, ma destinata a rimanere. Andrea aveva individuato quell’anno molto prima di iniziare a scrivere, perché rappresentava un momento particolarmente interessante per la Valle Brembana: un periodo di grande potenziale economico, nel quale il progresso stava trasformando il territorio senza aver ancora cancellato la forza delle tradizioni.

“Non mi piaceva l’idea di sostituire quel 1907, mi ero affezionato e, in più, mi risolveva un altro piccolo problema: le coordinate temporali iniziali. Non volevo iniziare il racconto con la voce dell’autore che spiegava al lettore in quale anno ci trovassimo. Volevo che fossero i personaggi a far percepire il mondo che li circondava. E allora basta, decisi che non ci sarebbe stato bisogno di dargli quell’informazione: già, l’avrebbe avuta dal titolo”.

Le “Foglie d’oro” sono arrivate successivamente, durante una telefonata con la moglie, mentre attraversava in automobile il viale di ippocastani nel centro di San Pellegrino. Le foglie autunnali, illuminate dal sole e sospinte dal vento, gli hanno suggerito un’immagine capace di racchiudere diversi significati: la stagione in cui si svolge la narrazione, il valore del carico scomparso e qualcosa di più sfumato, che preferisce lasciare alla scoperta del lettore.

Mancava però un elemento. “Foglie d’oro mi piaceva, ma era troppo cartolina, troppo romantico, troppo pulito». Serviva un contrasto, qualcosa che affiancasse alla fragilità e alla bellezza delle foglie una realtà più dura e persistente. È arrivata così la “via di ferro”: un richiamo evidente alla ferrovia, ma non limitato a essa. Il titolo completo era finalmente nato: “1907 – Foglie d’oro sulla via di ferro”.

E cosa vorrebbe trasmettere Andrea a chi leggerà il suo primo romanzo? La risposta è forse meno scontata di quanto ci si potrebbe aspettare. Prima ancora di ambire a lasciare un messaggio, l’autore ritiene di dover rispettare un patto fondamentale con il lettore: quello del tempo.

“Quando tu stai proponendo un libro, quello che davvero gli stai chiedendo di investire non sono quei venti euro per pagare le spese, ma è qualcosa di molto più prezioso: è il suo tempo. Gli sto chiedendo di fidarsi, gli sto facendo credere che valga la pena sottrarre tempo alle passioni, allo sport, al sonno, alla compagnia di qualcuno, al fare qualsiasi altra cosa”.

Per questo, prima di qualsiasi altra ambizione, il romanzo deve interessare, coinvolgere e far venire voglia di voltare pagina. Solo dopo possono trovare spazio le altre dimensioni: la componente romantica, l’emozione di riscoprire un angolo di Valle Brembana, le contraddizioni sociali e gli spunti di riflessione che attraversano la storia.

“Non voglio imporre un punto di vista, ma lasciare al lettore tutto lo spazio per trarre le proprie conclusioni”

Un approccio che trova la sua motivazione più profonda proprio nel pensiero rivolto alla figlia. Andrea spera che un giorno possa leggere il romanzo in momenti diversi della propria vita, magari a quindici, trenta o più anni, trovandovi ogni volta significati nuovi. Non risposte preconfezionate, ma occasioni per riflettere.

Nel frattempo, il manoscritto è già passato attraverso una cinquantina di lettori preliminari. Tra i riscontri più significativi, quello del professor Tarcisio Bottani, presidente del Centro Storico Culturale Valle Brembana “Felice Riceputi”, che ha apprezzato il romanzo soprattutto per la sua capacità di coinvolgere attraverso i personaggi e la storia. Sono arrivati anche messaggi spontanei e persino una lettera scritta a mano da una lettrice di Zogno, emozionata per aver ritrovato tra le pagine i ricordi della ferrovia della propria infanzia.