All’esterno di una villa con passamontagna e coltello, in auto un arsenale per lo scasso: sorpresi dai carabinieri

Fermati tre cittadini rumeni tra i 32 e i 39 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine: fondamentale il servizio preventivo dei militari dell’Arma che hanno sottoposto a sequestro guanti da lavoro, smerigliatrice, trapano, piede di porco, tenaglie, cesoie, nastro adesivo e guanti da lavoro

Col volto travisato con un passamontagna stava osservando l’interno di una villa mentre poco distante due complici attendevano a bordo di un’auto con targa straniera: sulla loro strada però, la banda sospettata di prepararsi a commettere furti in abitazione si è trovata i carabinieri della stazione di Grumello del Monte, che nell’occasione hanno sequestrato un ingente quantitativo di strumenti potenzialmente utilizzabili per lo scasso.

L’intervento, avvenuto nella tarda serata del 7 novembre 2026 a Grumello del Monte, ha permesso di bloccare sul nascere una possibile incursione ai danni delle abitazioni della zona. Nell’ambito di un servizio di controllo del territorio specificamente predisposto per intensificare la

prevenzione e il contrasto dei reati predatori, con particolare attenzione al fenomeno dei furti in abitazione, i militari hanno notato in via Nembrini un uomo vestito di scuro e con il volto coperto da un passamontagna, intento a osservare l’interno di una villa privata.

Una circostanza più che sospetta che ha indotto i carabinieri a intervenire immediatamente per un controllo: il soggetto, cittadino rumeno di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato subito sottoposto a perquisizione personale, nel corso della quale è stato trovato in possesso di un coltello multiuso.

Gli accertamenti hanno inoltre consentito di individuare, a breve distanza dal luogo del controllo, un’autovettura Volkswagen Touran con targa del Regno Unito, a bordo della quale si trovavano i presunti complici: un 32enne e un 34enne, anch’essi cittadini rumeni e già noti alle forze dell’ordine. La successiva perquisizione del veicolo ha fatto emergere un vero e proprio assortimento di strumenti e attrezzature compatibili con la preparazione di furti in abitazione: una smerigliatrice a batteria, un trapano a batteria, un piede di porco, tre tenaglie di diverse dimensioni, due cesoie per metallo, sei rotoli di nastro adesivo, una torcia elettrica, un cutter, due passamontagna e sei paia di guanti da lavoro.