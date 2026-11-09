Il cartellone|
Al cinema in settimana: da “George Michael” a “Se domani non torno”
Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana
George Michael rivive al cinema. È arrivato nelle sale il film sul leggendario Faith Tour, proponendo un viaggio nel cuore della sua straordinaria carriera. Il film-concerto nasce da alcune pellicole in 35mm recentemente ritrovate, arricchite da immagini inedite e registrazioni audio mai ascoltate prima, realizzate durante lo storico concerto del 1988 al Palais Omnisports de Paris-Bercy, una delle tappe di quella tournée.
In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Se domani non torno”, “Clayface”, “Ice Cream Man”, “It Ends”, “Dio ride”, “Heart of the Beast”, “Hope”, “Il gatto col cappello”, “Ragione e sentimento”, “Shaun Vita da pecora – Operazione Z.U.C.C.A”, “The Nameless Ballad”, “Un tranquillo funerale di famiglia” e “Wild Horse Nine”.
Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana.
LUNEDI’ 9 NOVEMBRE
CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo
I film al Cinema Teatro del Borgo a Bergamo
CINETEATRO LOTTAGONO a Bergamo
I film al Cineteatro Lottagono a Bergamo
CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino
I film al Cinema Iride-Vega a Costa Volpino
MARTEDI’ 10 NOVEMBRE
CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo
I film al Cinema Teatro del Borgo
MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE
CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo
I film al Cinema Teatro del Borgo
CINETEATRO LOTTAGONO a Bergamo
I film al Cineteatro Lottagono a Bergamo
George Michael: The Faith Tour – Foto film Uci