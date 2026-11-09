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Cultura e Spettacolo
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Al cinema in settimana: da “George Michael” a “Se domani non torno”

9 novembre 2026 | 07:00
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di Paolo Ghisleni

Paolo Ghisleni

Al cinema in settimana: da “George Michael” a “Se domani non torno”
George Michael: The Faith Tour - Foto film Uci

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana

George Michael rivive al cinema. È arrivato nelle sale il film sul leggendario Faith Tour, proponendo un viaggio nel cuore della sua straordinaria carriera. Il film-concerto nasce da alcune pellicole in 35mm recentemente ritrovate, arricchite da immagini inedite e registrazioni audio mai ascoltate prima, realizzate durante lo storico concerto del 1988 al Palais Omnisports de Paris-Bercy, una delle tappe di quella tournée.

In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Se domani non torno”, “Clayface”, “Ice Cream Man”, “It Ends”, “Dio ride”, “Heart of the Beast”, “Hope”, “Il gatto col cappello”, “Ragione e sentimento”, “Shaun Vita da pecora – Operazione Z.U.C.C.A”, “The Nameless Ballad”, “Un tranquillo funerale di famiglia” e “Wild Horse Nine”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana.

LUNEDI’ 9 NOVEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo
I film al Cinema Capitol

CINEMA CONCA VERDE  a Bergamo
I film al Cinema Conca Verde

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo
I film al Cinema Teatro del Borgo a Bergamo

AUDITORIUM, CULT! a Bergamo
I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo

LO SCHERMO BIANCO a Bergamo
I film a Lo Schermo Bianco a Bergamo

CINETEATRO LOTTAGONO  a Bergamo
I film al Cineteatro Lottagono a Bergamo

UCI CINEMAS a Orio al Serio
I film all’Uci Cinemas di Orio

CINEMA NOTORIOUS a Curno
I film al Cinema Notorious

CINEMA ARCADIA a Stezzano
I film al Cinema Arcadia di Stezzano

CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia
I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia

SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio
I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio

CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino
I film al Cinema Iride-Vega a Costa Volpino

MARTEDI’ 10 NOVEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo
I film al Cinema Capitol

CINEMA CONCA VERDE  a Bergamo
I film al Cinema Conca Verde

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo
I film al Cinema Teatro del Borgo

AUDITORIUM, CULT! a Bergamo
I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo

LO SCHERMO BIANCO a Bergamo
I film a Lo Schermo Bianco a Bergamo

UCI CINEMAS a Orio al Serio
I film all’Uci Cinemas di Orio

CINEMA NOTORIOUS a Curno
I film al Cinema Notorious

CINEMA ARCADIA a Stezzano
I film al Cinema Arcadia di Stezzano

CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia
I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia

SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio
I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio

MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo
I film al Cinema Capitol

CINEMA CONCA VERDE  a Bergamo
I film al Cinema Conca Verde

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo
I film al Cinema Teatro del Borgo

AUDITORIUM, CULT! a Bergamo
I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo

LO SCHERMO BIANCO a Bergamo
I film a Lo Schermo Bianco a Bergamo

CINETEATRO LOTTAGONO  a Bergamo
I film al Cineteatro Lottagono a Bergamo

UCI CINEMAS a Orio al Serio
I film all’Uci Cinemas di Orio

CINEMA NOTORIOUS a Curno
I film al Cinema Notorious

CINEMA ARCADIA a Stezzano
I film al Cinema Arcadia di Stezzano

CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia
I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia

SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio
I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio

 

George Michael: The Faith Tour – Foto film Uci