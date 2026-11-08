Scontro tra un’auto e una moto a Gandellino: grave un 24enne

Gandellino . Incidente stradale tra un’auto e una moto nella serata di domenica 8 novembre a Gromo San Marino, nel territorio comunale, lungo la Strada Provinciale 49. Nell’impatto è rimasto coinvolto un ragazzo di 24 anni.

L’allarme è scattato alle 18.49. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, con un’ambulanza e un’automedica. È stato inoltre richiesto l’intervento dell’elisoccorso, decollato da Bergamo.

Il giovane è stato soccorso in codice rosso e trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è arrivato alle 20.35. Le cause e la dinamica dell’incidente sono in fase di accertamento.