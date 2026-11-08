Sarri: “Il gol ci ha sbloccato, poi abbiamo giocato da squadra. Speriamo di recuperare qualche infortunato”

Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il successo di misura dell’Atalanta sul campo del Monza: lo 0-1 griffato Krstovic ha permesso alla formazione nerazzurra di ritrovare il successo dopo un digiuno di sei partite che in campionato si protraeva addirittura dal 12 ottobre.

Le parole di Sarri

LA PARTITA – “Nella prima parte di gara abbiamo pagato un po’ di nervosismo, eravamo contratti e abbiamo avuto poca fiducia. Dopo il gol abbiamo iniziato a giocare riuscendo anche a palleggiare. Nel primo tempo non abbiamo fatto ciò che avevamo preparato e all’intervallo ne abbiamo parlato, poi il gol ci ha sbloccato. Abbiamo disputato una partita da squadra mentalmente poco sicura e in difficoltà nel primo tempo, ma fluida nel secondo tempo dopo il vantaggio”.

IL M– “Venivamo da 2 partite in cui facevamo 18 occasioni da gol ma non segnavamo, questa volta invece fortunatamente è andata in modo diverso. Sicuramente il prossimo passo deve essere di sfruttare di più le occasioni che creiamo. Cosa può darci questa vittoria? Ci può dare qualcosa, abbiamo fatto tante partite in pochi giorni con ben 10 giocatori fermi, i pochi disponibili li abbiamo tritati, abbiamo 17/18 giocatori considerando parecchi dalle giovanili”.

I RIENTRI – “Una vittoria in trasferta fa sempre piacere, anche per i ragazzi. Abbiamo fatto tante partite con tante assenze e quindi abbiamo caricato un po’ i disponibili. Oggi abbiamo recuperato qualcuno, anche se con disponibilità limitata, come Kolasinac e Kessie che si sono allenati soltanto ieri. Adesso c’è la sosta e tanti andranno in nazionale, ma speriamo di recuperare qualcuno degli infortunati”.