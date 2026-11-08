Rugby Bergamo, a Viadana arriva la terza sconfitta stagionale

“Per la seconda volta perdiamo una partita nei minuti finali, dopo essere riusciti ad andare in vantaggio – è l’analisi dell’head coach dell’IFD Rugby Bergamo, Roberto Schipani – È una sconfitta che lascia amarezza perché oggi si è vista una squadra più efficace in attacco, capace di cercarsi con tempi migliori e costruire insieme opportunità concrete. È un progresso importante, al quale dobbiamo dare seguito. Abbiamo però alternato queste buone sequenze ad alcuni blackout difensivi, che hanno consentito agli avversari di guadagnare campo e riportarci sotto pressione nei nostri 22 metri, fino alla meta subita nel finale che ha ribaltato il risultato. C’è rammarico per questa sconfitta dopo aver giocato una buona partita, ma portiamo a casa un punto di bonus difensivo a conferma del fatto che siamo sempre lì, attaccati al risultato, attaccati al nostro avversario. Ma dobbiamo migliorare la continuità della difesa, la connessione tra i giocatori e la capacità di reagire immediatamente quando perdiamo l’iniziativa”,