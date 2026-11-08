Palosco, arriva il Daspo urbano per contrastare la prostituzione. Sottoscritto in Prefettura il Patto per la sicurezza urbana

Palosco. Daspo urbano e potenziamento della videosorveglianza. Due interventi distinti a cui l’amministrazione comunale è ricorsa per potenziare la sicurezza del territorio. Il primo, già stato introdotto con il nuovo regolamento di Polizia locale, consente di ordinare l’allontanamento da determinate aree del paese, anche con l’obiettivo di contrastare il fenomeno della prostituzione. Il secondo riguarda invece l’ampliamento della rete di telecamere comunali, per il quale è stato sottoscritto un Patto con la Prefettura di Bergamo.

Il progetto presentato dall’amministrazione è stato esaminato nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Luca Rotondi. Il Comitato ha espresso parere favorevole all’unanimità e, al termine dell’incontro, il prefetto e il sindaco Mario Mazza hanno firmato il Patto per l’attuazione della sicurezza urbana.

L’obiettivo è rafforzare il sistema di videosorveglianza, con particolare attenzione al centro abitato e alle aree considerate più sensibili: scuole, aree verdi pubbliche, piazze, luoghi di aggregazione giovanile e impianti sportivi. Il progetto prevede inoltre il monitoraggio dei veicoli in transito sul territorio comunale. Tra le finalità indicate nell’accordo figurano la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa e predatoria, il controllo delle situazioni di abusivismo commerciale e delle occupazioni abusive, oltre al contrasto dei fenomeni di microcriminalità.

Il Patto stabilisce anche una collaborazione più stretta tra le Forze di polizia e la Polizia locale, con uno scambio di informazioni e un coordinamento delle attività. Presso la Prefettura sarà istituita una cabina di regia, incaricata di monitorare semestralmente l’attuazione degli impegni. I progetti tecnici relativi agli impianti di videosorveglianza dovranno essere sottoposti alla valutazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

I dettagli operativi, a partire dal numero delle nuove telecamere e dalle singole postazioni, non sono indicati nel Patto. L’accordo definisce il quadro di collaborazione istituzionale e resterà in vigore fino al completamento delle procedure previste dal progetto.