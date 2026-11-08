Palosco, 70enne uccisa in casa: fermato il figlio di 47 anni

Palosco. Omicidio nella tarda mattinata di domenica 8 novembre in una villetta di via Paolo VI. Emilia Bianchi, 70 anni, è morta dopo essere stata aggredita. Per il delitto è stato fermato il figlio primgenito Mattia, classe 1979.

La donna, rimasta vedova anni fa, aveva altri due figli, un maschio e una femmina, quest’ultima vive in paese a Palosco.

Madre e figlio vivevano in un contesto familiare difficile, sul quale sono ora in corso gli accertamenti degli investigatori.

La notizia si è diffusa attorno a mezzogiorno. A lanciare l’allarme è stato un parente, che ha raggiunto una pattuglia della Polizia locale. Già sabato sera la donna non si era presentata all’appuntamento con i coetanei che l’aspettavano per festeggiare il 70° al ristorante “Stockholm” di Castelli Calepio.

Gli agenti sono stati i primi a intervenire nell’abitazione, prima che il caso venisse preso in carico dai carabinieri della stazione di Martinengo. Sul posto sono intervenuti anche un’ambulanza del 112 e diverse pattuglie dei carabinieri, che hanno delimitato l’area e istituito una zona di sicurezza. Per la donna, tuttavia, non c’è stato nulla da fare.

I militari hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’aggressione e chiarire le circostanze dell’omicidio. Sul posto è intervenuta anche un’unità cinofila. In campo anche l’istituto di medicina legale di Pavia. Presente il pubblico ministero Cinzia Clemente, della Procura di Bergamo, che coordina le indagini.