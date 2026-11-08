Domenica Mattina|
Palosco, 70enne uccisa in casa: fermato il figlio di 47 anni
Omicidio nella tarda mattinata di domenica in una villetta di via Paolo VI. A lanciare l’allarme è stato un parente
Palosco. Omicidio nella tarda mattinata di domenica 8 novembre in una villetta di via Paolo VI. Emilia Bianchi, 70 anni, è morta dopo essere stata aggredita. Per il delitto è stato fermato il figlio primgenito Mattia, classe 1979.
La donna, rimasta vedova anni fa, aveva altri due figli, un maschio e una femmina, quest’ultima vive in paese a Palosco.
Madre e figlio vivevano in un contesto familiare difficile, sul quale sono ora in corso gli accertamenti degli investigatori.
La notizia si è diffusa attorno a mezzogiorno. A lanciare l’allarme è stato un parente, che ha raggiunto una pattuglia della Polizia locale. Già sabato sera la donna non si era presentata all’appuntamento con i coetanei che l’aspettavano per festeggiare il 70° al ristorante “Stockholm” di Castelli Calepio.
Gli agenti sono stati i primi a intervenire nell’abitazione, prima che il caso venisse preso in carico dai carabinieri della stazione di Martinengo. Sul posto sono intervenuti anche un’ambulanza del 112 e diverse pattuglie dei carabinieri, che hanno delimitato l’area e istituito una zona di sicurezza. Per la donna, tuttavia, non c’è stato nulla da fare.
I militari hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’aggressione e chiarire le circostanze dell’omicidio. Sul posto è intervenuta anche un’unità cinofila. In campo anche l’istituto di medicina legale di Pavia. Presente il pubblico ministero Cinzia Clemente, della Procura di Bergamo, che coordina le indagini.
“Il massimo cordoglio, soprattutto per la morte di questa donna, e sicuramente c’è una comunità che è molto, molto scossa, molto, molto scossa, perché nessuna comunità è mai abituata a situazioni del genere” dichiara il sindaco Mario Mazza.