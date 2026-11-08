Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata di domenica 8 novembre, non sono previste piogge nelle prossime ore sulla Bergamasca. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1709 metri. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni meteo in Lombardia: correnti umide vanno lentamente smorzandosi favorendo così ampie schiarite nel corso della serata, dopo una giornata nuvoloso o molto nuvolosa. Nello specifico su basse pianure occidentali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali e Alpi Retiche cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; su basse pianure orientali e Prealpi orientali nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sulle Orobie cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata. Venti molto deboli occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 1850 metri.

Sulla Lombardia insisteranno delle deboli piogge fino al mattino di sabato, poi la perturbazione si allontanerà dalla Regione favorendo un graduale miglioramento. Limite delle nevicate tra 1400 e 1800m. Domenica, infatti, torneranno condizioni di tempo stabile e asciutto seppur con della nuvolosità irregolare soprattutto a ridosso dei rilievi. Condizioni di tempo buono che reggeranno anche lunedì seppur con un peggioramento del tempo a fine giornata che annuncerà il passaggio di una serie di perturbazioni atlantiche nel corso della prossima settimana.