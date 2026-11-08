🔴 LIVE! Monza-Atalanta 0-1: il tabellino
Dea in casa dei brianzoli in occasione dell’undicesima giornata di campionato: tutti gli aggiornamenti in diretta.
Monza-Atalanta 0-1
Marcatori: 49′ Krstovic
Monza (3-5-2): Tornqvist; Kouadio (60′ Carboni), Goglichidze, Lucchesi; Touré (73′ Bakoune), Akinsanmiro (73′ Mota), Mout (80′ Colpani), Colombo, Mangas; Robinson (61′ Zeballos), Varela. All. Juric.
A disp. Thiam, Strajnar, Antov, Ziolkowski, Pessina, Foe Ondoa, Ciurria, Forson, Ngonge, Cutrone.
Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Kolasinac (79′ Obric), Bernasconi; Ederson, Pasalic; Elmas (75′ Rowe), De Ketelaere, Zalewski; Kristovic (83′ Kessié). All. Sarri
A disp. Sportiello, Sonzogni, Idele, Plaia, Samardzic, Kamaldeen, Scamacca.
Arbitro: Allegretta
Ammoniti: 14′ Kouadio, 48′ Colombo, 85′ Ederson, 92′ De Ketelaere, 92′ Carboni, 93′ Juric, 93′ Colpani
Espulsi: –
Note: spettatori 12.158 (2471 nel settore ospiti), incasso 49.420,00 €, recuperi 1′ pt
I gol
49′: Monza-Atalanta 0-1, Krstovic – Bernasconi accelera sulla sinistra e crossa al centro, Tornqvist si distende ma respinge direttamente sui piedi di Krstovic che ribadisce in rete.