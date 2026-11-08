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🔴 LIVE! Monza-Atalanta 0-1: il tabellino

8 novembre 2026 | 14:10
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di Michael Di Chiaro

Michael Di Chiaro

🔴 LIVE! Monza-Atalanta 0-1: il tabellino
Getty

Dea in casa dei brianzoli in occasione dell’undicesima giornata di campionato: tutti gli aggiornamenti in diretta.

Monza-Atalanta 0-1

Marcatori: 49′ Krstovic

Monza (3-5-2): Tornqvist; Kouadio (60′ Carboni), Goglichidze, Lucchesi; Touré (73′ Bakoune), Akinsanmiro (73′ Mota), Mout (80′ Colpani), Colombo, Mangas; Robinson (61′ Zeballos), Varela. All. Juric.

A disp. Thiam, Strajnar, Antov, Ziolkowski, Pessina, Foe Ondoa, Ciurria, Forson, Ngonge, Cutrone.

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Kolasinac (79′ Obric), Bernasconi; Ederson, Pasalic; Elmas (75′ Rowe), De Ketelaere, Zalewski; Kristovic (83′ Kessié). All. Sarri

A disp. Sportiello, Sonzogni, Idele, Plaia, Samardzic, Kamaldeen, Scamacca.

Arbitro: Allegretta

Ammoniti: 14′ Kouadio, 48′ Colombo, 85′ Ederson, 92′ De Ketelaere, 92′ Carboni, 93′ Juric, 93′ Colpani

Espulsi: –

Note: spettatori 12.158 (2471 nel settore ospiti), incasso 49.420,00 €, recuperi 1′ pt

I gol

49′: Monza-Atalanta 0-1, Krstovic – Bernasconi accelera sulla sinistra e crossa al centro, Tornqvist si distende ma respinge direttamente sui piedi di Krstovic che ribadisce in rete.

 