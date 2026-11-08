Lena Stigrot: “A Bergamo lascerò un pezzo di cuore, questo gruppo mi mancherà tanto”

Lena Stigrot è arrivata a Bergamo da un momento all’altro, in una situazione di emergenza e con una data di scadenza fissata verso la fine di novembre. Schiacciatrice tedesca, classe 1994, è stata inserita ad agosto nel roster a disposizione di coach Marcello Cervellin dopo l’infortunio occorso ad Adelina Ungureanu. Aveva già un accordo per andare a giocare in Nebraska a partire da dicembre, nella lega americana, ma ha scelto di accettare la chiamata rossoblù: “Era una squadra che già mi interessava prima di scegliere l’America, perché è una società storica con un progetto ambizioso, quindi ho accettato subito. Ero a casa, visto che quest’estate dopo tanti anni non sono andata in nazionale, così nel giro di un paio di settimane sono arrivata qui”.

Resterà a roster fino alla sfida in programma con Talmassons del 22 novembre, poi volerà oltre l’Atlantico. “In mezzo ai campi di mais”, ricorda sorridendo, “ma devo ammettere che mi dispiace davvero andare via, lascerò un bel pezzo di cuore qui in questo gruppo. Mi sto divertendo, mi godo al massimo il momento perché ho la consapevolezza che finirà. Già dopo due settimane le mie compagne mi chiedevano se dovevo proprio andare, ma ho già preso un impegno e voglio mantenerlo”.

“Abbiamo una panchina forte”, aggiunge, “so che Federica (Carletti) ed Erika (Esposito) alle mie spalle sono pronte per giocare, non ho dubbi. Poche squadre hanno un gruppo che funziona così, in cui ognuna riconosce il ruolo. L’idea di fare squadra e raggiungere insieme un obiettivo aiuta tanto. In poco tempo si è creato un bel gruppo e non è mai scontato: ci divertiamo tanto, abbiamo caratteri diversi ma che insieme funzionano molto bene. E questo aiuta tanto anche nei momenti difficili”.

Del gruppo è la veterana a livello anagrafico, ma parla italiano alla perfezione. D’altronde è arrivata a Roma nel 2021 dalla Germania (“Dove sono stata capitana da subito”), poi in Italia ci è rimasta giocando a Busto e Cuneo. Fino a quando nel 2024 ha scelto di trasferirsi in Giappone: “Ho vissuto un biennio bellissimo ma molto faticoso, in un campionato impegnativo e con allenamenti davvero estenuanti”. Ora la attende una nuova avventura in un altro continente, “ma mi rimarranno il calore bergamasco e la storia che offre la città ogni volta che faccio una passeggiata. E mi mancheranno tanto il cibo e le persone di questa società, squadra e non solo”.