La Tav Treviglio si fa rimentare a Piazza Armerina: sconfitta 81-72 contro la Siaz

Foto credits: LNP/Siaz Basket/Giuseppe Sorrentino

La TAV Treviglio gioca solo metà partita a Piazza Armerina, poi si blocca e subisce la rimonta dei siciliani. Nonostante un +14, i biancoverdi vengono ripresi dalla Siaz che conquista la posta in palio: 81-72. In partenza di match, Cardelli ripropone Mazzucchelli, Buttiglione, Cemmi, Agostini e Muratović. L’ex Crotti, dalla panchina bianconera, schiera Vicente Benites, Bruno, Sederevicius, Alibegovic e Gaetano. È lo sloveno Muratović a mettersi subito in ritmo (6 punti in 2′), poi Mazzucchelli e Cemmi lanciano i trevigliesi: 2-10 (3′). Sederevicius sveglia i suoi e Bruno ribalta il punteggio: 11-10 al 7′. Cemmi stoppa Alibegovic e schiaccia in contropiede, Reati mette la tripla, imitato da Pollini, poi Mazzucchelli sale in lunetta e la TAV è sul 13-22. L’ex Cagliani chiude il periodo: 15-22.

Cemmi e Pollini spingono anche in avvio di seconda frazione (15-26), ma Vicente Benites realizza da tre allo scadere dei 24″ e Ricci riduce il ritardo: 20-26 (12′). Reati e Dore colpiscono dall’arco, Crotti chiama minuto (20-32, 14′) ma l’esterno sassarese della TAV tiene a distanza i siciliani realizzando da rimbalzo offensivo. Pollini non è preciso in lunetta (2/4), ma Muratović può mettere la firma al +14 (28-42), prima della tripla di Ricci che manda le squadre negli spogliatoi: 31-42.

Dopo il cambio campo, Gaetano riavvicina la Siaz, ma viene sanzionato con un antisportivo, convertito da Muratović e sfruttato da Buttiglione. Poi Crotti si fa fischiare un tecnico che Reati non converte, tuttavia Pollini in contropiede tiene la TAV con un ampio margine: 37-49 (24′). Nella terza frazione, però, aumentano le palle perse dei biancoverdi (7 in 10′). Sederevicius va in contropiede, Vicente Benites e Lorenzetti alimentano l’attacco piazzese e al 28′ è 50-53. Gli esterni della TAV (Pollini 2+1, Dore da tre) ricacciano indietro la Siaz che, però, dal 50-59, si aggiudica ancora il finale di tempo: la terza sirena suona sul 55-59.

Lorenzetti diventa un rebus per la TAV, poi Agostini viene espulso per un fallo giudicato pericoloso dalla terna arbitrale. Sederevicius firma il sorpasso (62-61), ma Dore replica dalla lunga distanza. Il quintetto di Cardelli non riesce più ad essere efficiente nel pitturato e va in sofferenza a rimbalzo (9-3 per i siciliani nella quarta frazione). Al 35′ Reati mette la tripla dell’ultimo vantaggio (66-67), poi il finale è a tinte bianconere. Vicente Benites realizza il 72-68, al quale replica Muratović, poi Cagliani mette la tripla del 75-70. Lo sloveno fallisce due liberi e Lorenzetti (77-70) costringe i biancoverdi a tentare i tiri della disperazione dall’arco. Con due conclusioni di Cagliani, la gara va agli archivi sul punteggio di 81-72.

Alla TAV non basta essere perfetta per metà incontro per violare il parquet del Palasport Provinciale: Piazza Armerina si conferma squadra di rango, capace di fermare il cammino dei biancoverdi. La formazione di Cardelli sarà di nuovo in campo nel primo appuntamento infrasettimanale della stagione: mercoledì 11 novembre, alle 20:30, al PalaFacchetti BCC Carate e Treviglio Arena arriva la cenerentola Vicenza. L’impegno con la squadra allenata dal trevigliese Cesare “Cece” Ciocca, ex coach con oltre duecento panchine nostrane in carriera, è da non sottovalutare.

Siaz Piazza Armerina-TAV Treviglio 81-72 (15-22, 16-20; 24-17, 26-13)

Siaz: Vicente Benites 14, Bruno 2, Sederevicius 16, Alibegovic 6, Gaetano 11; Cagliani 10, Lorenzetti 16, Ricci 6; Buttafuoco ne, Mastrangelo ne, Dioumessy ne. All. Crotti