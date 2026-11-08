Inquilini al freddo, Aler: “Guasto riparato”. La caposcala: “Siamo ancora senza riscaldamento”

Il presidente Zambelli assicura che la perdita nella tubazione è stata riparata. Gonaria Congiu, caposcala dello stabile di via Fabio Filzi 13, riferisce però che il riscaldamento non è tornato: gli operai hanno lavorato fino a sabato mattina e il servizio potrebbe essere ripristinato soltanto nei prossimi giorni

Treviglio. I lavori avviati venerdì mattina, durante la conferenza stampa dell’Unione inquilini davanti allo stabile, avevano lasciato ben sperare i residenti, al freddo da settimane. Ma il malfunzionamento all’impianto di riscaldamento, secondo quanto riferito dalla caposcala Gonaria Congiu, non sarebbe ancora stato ripristinato. Una versione che contrasta con quella di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio: il presidente Corrado Zambelli ha infatti assicurato che la perdita nella tubazione è stata riparata.

La replica di Aler è arrivata dopo le contestazioni sollevate dall’Unione inquilini sulle condizioni dello stabile e sulla manutenzione degli edifici. “Comprendiamo – ha dichiarato Zambelli – le difficoltà vissute dagli inquilini, ma respingiamo le accuse dell’Unione Inquilini, che restituiscono un’immagine dell’azienda e della gestione degli immobili che non corrisponde alla realtà. È giusto – dice – segnalare i problemi e chiedere che vengano risolti, ma è altrettanto doveroso raccontare i fatti nella loro completezza, senza mettere in discussione il lavoro svolto da Aler”.

Il presidente ha ricordato che nel 2018 le tre palazzine di via Fabio Filzi, che ospitano complessivamente 54 alloggi, sono state interessate da importanti interventi di riqualificazione. In quell’occasione sono stati rifatti la centrale termica, dotata di due caldaie a condensazione, e l’impianto autoclave. Sono stati inoltre sostituiti i serramenti, realizzato il cappotto termico e installate le valvole termostatiche e la contabilizzazione del calore, oltre a un sistema di ventilazione meccanica.

Secondo la ricostruzione di Aler, il guasto riguarderebbe una tubazione interrata della rete di riscaldamento. “Il problema che si è verificato – precisa il presidente – riguarda invece la rottura di una tubazione interrata della rete di riscaldamento, risalente agli anni Ottanta. I nostri tecnici hanno individuato il punto esatto della perdita e si è provveduto alla riparazione. Si tratta di un guasto che non ha nulla a che vedere con il funzionamento delle caldaie”.

E aggiunge: “Non accettiamo quindi che un guasto venga utilizzato per mettere in discussione, in maniera generalizzata, la manutenzione e l’attenzione che Aler dedica al proprio patrimonio. Nessuno nega i disagi, che prendiamo molto seriamente, ma chiediamo all’Unione Inquilini di attenersi ai fatti. La tutela dei residenti – aggiunge – viene prima di tutto e continueremo a lavorare per garantire loro abitazioni sicure e adeguate, senza sottrarci alle nostre responsabilità, ma nemmeno accettando ricostruzioni che non rendono giustizia all’impegno dell’azienda”.

Due giorni dopo l’incontro tra i residenti e il segretario dell’Unione inquilini Giovanni Carenza, la caposcala ha riferito, attraverso una nota, che il riscaldamento non sarebbe stato ripristinato e che, dopo una mattinata di lavori, ai residenti è stata prospettata una nuova scadenza. “L’operaio è stato fino a questa mattina a mezzogiorno a scavare sotto l’acqua, dicendoci poi che forse lunedì o martedì si sarebbe risolto il problema”.